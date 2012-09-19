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Erdoğan veda etmeye mi hazırlanıyor?

AK Parti'nin yaklaşan kongresi öncesi Erdoğan'ın kafasındaki yol haritasının sinyallerini Aziz Babuşçu verdi.

19 Eylül 2012 Çarşamba 09:45
Erdoğan veda etmeye mi hazırlanıyor?

Habertürk TV'de ekranlara gelen 'Teke Tek' programında Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı'nın konuğu AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu oldu.

Babuşçu yaklaşan AK Parti Kongresi'nden Cumhurbaşkanı seçimlerine, partiye katılan yeni isimlerden yerel seçimlere, dış politikadan terör eylemlerine değin bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

Altaylı'nın 30 Eylül'de yapılması planlanan AK Parti kongresinde Başbakan Erdoğan'ın '3 dönem' kuralına uyup uymayacağı yönündeki sorusuna Babuşçu şu yanıtı verdi: "AK Parti'nin 4. Olağan Kongresi birkaç açıdan önemli. Sayın Başbakanımızın kendi koyduğu ilkesel bir duruşu, son kez genel başkanlığa aday olmuş olması. Parti kuruluşundan itibaren 11 yıl sonra bakıldığında da önemli bir kongre. Tabii ki yeni arkadaşların parti meclisine katılması açısından önemli. Sayın Başbakanımızın ilkesel olarak getirdiği en önemli hususlardan bir tanesi, karar noktalarında geri adım atmaması. Bu konuda sayın genel başkanımıza farklı anlamda taleplerin de geldiğini biliyoruz ama bu konuda değişiklik olmasını beklemek abesle iştigal olur.

11 YILLIK İTİBAR

AK Parti'nin 11 yıl sonra kongre olması itibarıyla önemlidir. Bu kongreyle AK Parti'nin gelecek siyasetin de önemli bir aktörü olduğu gerçeği var. Sayın Başbakanımız bu kongrede manifesto niteliğinde konuşmasıyla siyasetin gelecekteki hatlarını belirleyecek. Sayın genel başkanımızın kendisinin ne olacağından çok partinin ne olacağını çok daha fazla düşündüğünü ben biliyorum. Bu kongrenin Türkiye'nin gelecek siyaseti, ufku ve vizyonu açısından önemli bir kongre olacağını düşünüyorum.

Babuşçu, Altaylı'nın 'Bir anlamda veda hutbesi mi olacak?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Sayın Başbakanımızın veda etmek gibi bir tarzı yok. Kendisi Türk siyasetinde aktif olmaya devam edecek. Partimize yeni katılan arkadaşlarımız da gelecek ufkunu taşıyabilecek nitelikte. AK Parti Türkiye'nin ortak aklıdır. Bunu ben parti mensubiyeti açısından söylemiyorum. Türkiye'nin gelecek ufku açısından da başka bir siyasi duruşu görmediğimden dolayı ifade ediyorum. Türkiye'nin ortak aklıyla bütünleşecek olan herkes AK Parti'de gelir yerini alır."

Yeni isimler, sürpriz isimler olacak mı?

Sayın Başkanımızın partimizin karar süreçlerinde, milletvekillerimizin, il başkanlarımızın, gençlik ve kadın görüşlerini aldı. Bunları büyük bir ciddiyet içeresinde isim havuzunda değerlendirildi. Bu siyaset tarzına katkı sağlayacağı düşündüğü isimler yeni dönemde yer alacak.

TEKRAR DÖNER Mİ?

Sayın Başbakan diyelim ki 3 dönem sonra bıraktı. Cumhurbaşkanı oldu veya olamadı. Şöyle bir şey olabilir mi, sayın Başbakan bıraktı, 2015 seçimlerinden sonra, sonra erken seçim yapıldı ve tekrar girme şansı var mı?

Bu tüzük kuralının muhatap olduğu herkes için geçerlidir. Bir dönem ara verdikten sonra farklı kombinezonla siyasette yer alabilirler. Bu karar siyasetin yenilenmesi ve tazelenmesi anlamında çok çok önemlidir. siyaset ille de milletvekili, belediye başkanı düzeyinde yapılacak bir iş değil. Çok deneyimli bir siyasetçi sivil toplum kuruluşunda da bu ülkeye karşı hizmetini yapabilir. Bu kararın önemli olduğunu düşünüyorum.

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