Erdoğan ve Neşet Ertaş’ın sigara atışması

Televizyon programlarına pek fazla katılmayan Ertaş, 2009 yılında Başbakan Erdoğan'la ATV canlı yayınına katılmıştı.



NEŞET BABA NEŞET BABA..



'Dumansız hava sahası' projesinin hayata geçirildiği yılda Başbakan Erdoğan ve Neşet Ertaş'ın sigara diyaloğu ekranlara kilitlemişti. Başbakan Erdoğan usta türkücüye 'Neşet Baba' diye hitap etmişti.