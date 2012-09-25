Televizyon programlarına pek fazla katılmayan Ertaş, 2009 yılında Başbakan Erdoğan'la ATV canlı yayınına katılmıştı.
NEŞET BABA NEŞET BABA..
'Dumansız hava sahası' projesinin hayata geçirildiği yılda Başbakan Erdoğan ve Neşet Ertaş'ın sigara diyaloğu ekranlara kilitlemişti. Başbakan Erdoğan usta türkücüye 'Neşet Baba' diye hitap etmişti.
Erdoğan ve Neşet Ertaş’ın sigara atışması
Usta ozan Neşet Ertaş bu sabah İzmir’de hayatını kaybetti. Ailesi Ertaş’ın Kırşehir’de babasının yanında toprağa verileceğini açıkladı.
25 Eylül 2012 Salı 16:02
Televizyon programlarına pek fazla katılmayan Ertaş, 2009 yılında Başbakan Erdoğan'la ATV canlı yayınına katılmıştı.