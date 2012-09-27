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Erdoğan Taraf'ın manşetine çok sert çıktı

Başbakan Erdoğan'a bugün Ankara'da en çok konuşulan Taraf'ın sürmanşetindeki anket soruldu. İşte verdiği yanıt...

27 Eylül 2012 Perşembe 10:25
Erdoğan Taraf'ın manşetine çok sert çıktı

Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Gül'ü önde gösteren anketi yayınlayan Taraf gazetesi için "parazit" ifadelerini kullandı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ülke TV ve Kanal 7'nin ortak yayınında gazetecilerin gündemle ilgili sorularını cevapladı. Erdoğan'ın Taraf'a sert çıkışı gazeteciler.com sitesinde yer aldı.

GÜL% 51 ERDOĞAN % 23

Metropoll şirketinin anketinde AK Parti tabanının Gül'den yana olduğuna ilişkin haber Taraf Gazetesi sürmanşetinde yer almış ve siyasi kulislere bomba gibi düşmüştü. Gazete "Gül varsa Erdoğan seçilemez" başlığını atmıştı.

Haberde ankete katılan Ak Parti tabanının yüzde 51'inin Gül'ü yüzde 23'ünün de Erdoğan'ı desteklediği belirtiliyordu.

"PARAZİT OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Programa katılan gazetecilerden Fehmi Koru, Başbakan Erdoğan'a Ankara'da en çok konuşulan Taraf'ın sürmanşetindeki o anket sordu. Erdoğan canlı yayında bu ankete işte bu sözlerle tepki gösterdi:

"Bazıları Abdullah Bey'le aramızda parazit oluşturmaya çalışıyorlar. Ama bu tür başlıkları atanlar bu işin farkında değiller. Boğaz'dan keyif çatarak söz söylüyorlar. Sayın Fehmi Bey. Bu anketlerin kıymeti harbiyesi yok. Bu anketler aramıza nifak tohumları ekmek için yapılmıştır. 2 yıl seçimlere var. Arkadaşlar sizin gibi söylediler'gereksiz' dedim."

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