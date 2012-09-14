Erdoğan:Müslümanlar şiddete başvurmasın

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın Yalta kentinde 'Avrupa Stratejisi Yıllık Toplantısı'na onur konuğu olarak katıldı.

Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, İslam karşıtı ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren "Innocence of Muslims" (Müslümanların Masumiyeti) adlı filme tepki göstererek, ''İslam'ın yüce değerlerine ve Hz. Peygamber'e hakaret, fikir ve inanç hürriyeti içinde değerlendirilemez. Dinlere, peygamberlere, insanların kutsal değerlerine yönelik hakaretler fikir ya da eleştiri hürriyeti olarak görülemez. Bu film açıkça provokasyon ve düşmanlığa yönelik davranıştır.

Dünya Müslümanlarına bir kez daha hatırlatıyorum. Bu çok ciddi provokasyon ve çok ciddi bir tahriktir. Bu tahrik karşısında şiddete başvuranların da Müslümanlara provokasyonu vardır.

Biz Libya'daki eylemi şiddetle kınıyoruz. Şiddetle karşısındayız ve bu konuda müşterek atmamız gereken adımlar neyse onları atmaya hazır olduğumuzu da zaten taviye mesajında belirttik.

Dine hakaret, insanlara saldırmanın gerekçesi olamaz'' diye konuştu.