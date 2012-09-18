Erdoğan: Maşallah yenge iyi içiyormuş

Özlem Kılıç ve Kübra Demir’in hazırladığı kitapta, Mehmet Altan’dan Can Ataklı’ya, Bekir Coşkun’dan Cüneyt Ülsever’e birçok isim anılarını anlatıyor.

Taraf Gazetesi'nden Serkan Ayazoğlu'nun haberine göre, kitaptaki dikkat çekici bölümlerden biri de Vatan gazetesi yazarı Can Ataklı’nın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la ailece yedikleri içkili yemeklerle ilgili. Erdoğan başbakan olmadan önce aynı masada kadeh kaldırdığını anlatan Ataklı, “Böyle de bir hukukumuz vardı” diyor.

'Yenge maşallah ne içiyor ama...'

Ataklı, kitapta Erdoğan’la içkili yemekleri şöyle anlatıyor: “Tayyip Bey’le teke tek yemek yiyoruz. Ben Tayyip Bey’le içki de içerdim. Ama yemeği ben veriyorsam. Yemeği o veriyordu. İçki içmedim. Bana dedi ki, “Can Bey bir şey iç”, “Olmaz siz, davet ettiniz, sevmiyorsunuz içmem. Ben davet versem belki içerim” dedim. Nitekim onunla aynı masada içki içtik. Bir yemek sonra, “Yenge de maşallah ne içiyor ama” dedi. O zamanki karım aşka geldi votkayı dolduruyor da dolduruyor. ‘Sağlığınıza Tayyip Bey’ diyor. Vallahi billahi! Şimdi böyle de bir hukukumuz var.''