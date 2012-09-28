Erdoğan:Mahkumlar eşleriyle kalabilecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, NTV ve Star TV'de ortak yayınlanan programda soruları yanıtlarken, gazetecilerin de gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

Erdoğan, cezaevi koşullarına ilişkin bir soru üzerine "Ben size yeni bir şey söyleyeceğim. Belki bunu magazin olarak değerlendireceksiniz. Nasip olursa bu yeni dönemde, pazar günü açıklayacağım şeylerden bir tanesi budur. O da şu; içerideki mahkumlarla ilgili olarak, belki buna tutukluyu da katacağız; görüşmelerde belli sürelerde eşler birbirleriyle, diyelim ki 24 saat cezaevi dışında belli yerlerde hazırlanmış odalarda görüşebilecekler. Türkiye'de böyle bir uygulama yok, ilk defa bu uygulamayı biz başlatacağız. Yani eşiyle bir araya gelme imkanını vereceğiz ki aile görüşmesi olarak böyle bir adımı atacağız'' dedi.



Bu uygulamanın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olanlar de geçerli olacağını kaydeden Erdoğan, ''Yeter ki o süre içinde onlar, oradaki şartlara uygun hareket etmiş olsun'' diye konuştu.