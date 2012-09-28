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Erdoğan kendi çıkarları için masada

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk televizyonunda gündeme ilişkin soruları cevaplıyor.

28 Eylül 2012 Cuma 19:10
Erdoğan kendi çıkarları için masada

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

Blair İngiltere'nin çıkarları için masaya oturdu Erdoğan kendi çıkarları için.

Tazminatların hiçbirisi parti kasasından ödenmez.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'na seçileceğine inanmıyorum.

Bizim tercihimiz bilgili kültürlü bir kadının seçilmesidir.

Erdoğan Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Cumhurbaşkanı olacağını ilan eden bir kişi ayrımcılık mı yapar. Okula bahçesine oturdu, İmam hatiplerden terörist mi yetişiyor dedi. İmam hatiplerde okuyanlar da bizim çocuklarımı. Kimin tercihi neyse ona saygı duyacak. Bir Başbakan okul bahçesinde ne der? Çocuklar okuyun der. Ama siz toplumda ayrıccılık yapıyor.

Allah korusun Cumhurbaşkanı olursa toplumun başına ne gelir.

Toplumda fay hatları yaratıp küçük çocukların beyinlerini yıkıyor.

Başbakan'ın tek amacı var bütün inançları bütün değerleri kendi için istismar etmek. Tıpkı Neşet Ertaş'ın cenazesini istismar ettiği gibi.

Neşet Ertaş'ın cenazesinin başında orayı mitingi alanına çevirmek nedir. Siz onun naaşını istismar edeceksiniz. İşte bu ülke bu yüzden bu hale geldi. Çatışarak bu hale geldi.

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