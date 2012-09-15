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Erdoğan'dan AB'ye sitem

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Başbakanı Vyekoslav Bevanda ile bir araya geldi.

15 Eylül 2012 Cumartesi 16:53
Erdoğan'dan AB'ye sitem

 

Başbakan Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzzet Begoviç'in kabrini ziyaretinin ardından Bevanda ile Parlamento binasına geçti. Erdoğan ve Bevanda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan Bosna Hersek'in AB'ye kabulüyle ilgili konuştu." Erdoğan biz 50 yıldır kapıdayız inanıyorum ki Bosna Hersek bizden önce AB'ye girecek" dedi. Erdoğan bu açıklaması gazeteciler arasında gülüşmelere neden oldu.

BİZ 50 YILDIR KAPIDAYIZ

Siyasi alanda Bosna Hersek’in Avrupa Birliği sürecini önemsediklerini ifade eden Erdoğan, “Bir Avrupa ülkesi olan Bosna Hersek’in hala Avrupa Birliği’ne davet edilmeyişi üzücüdür. Ama ben size şu müjdeyi verebilirim. İnanıyorum ki Bosna Hersek, Türkiye’den önce Avrupa Birliği’ne girer. Çünkü biz 50 yıldır kapıdayız. Fakat Bosna Hersek çok daha çabuk Avrupa Birliği’ne girecektir” dedi.

SİYASETİN YERELİ GENELİ OLMAZ

7 Ekim’de Bosna Hersek’te yerel seçimlerin yapılacağını dile getiren Başbakan Erdoğan, yerel seçimlerin Bosna Hersek için yeni bir sıçramaya vesile olmasını temenni ettilerini söyledi. Mevkidaşı Bevanda’ya bir şeyi hatırlatmak istediğini söyleyen Erdoğan, “Siyasetin yereli, geneli yoktur. Yeri gelir yerelde genel konuşulur, genel seçimlerde de yerel konuşulur. Çünkü İstanbul şehrinde büyükşehir belediye başkanlığı yaptım, daha sonra da bu görevdeyim. Bütün seçimlerde her ikisini tadıyoruz, her ikisini de halkımıza takdim etmeye çalışıyoruz. Öyle anlar oluyor ki yerel genelden besleniyor, öyle anlar oluyor ki genel yerelden besleniyor. Ama sonunda güçlü bir Bosna Hersek nasıl kurulacak? Bu çok önemli. Biz Bosna Hersek halkını seviyoruz. Bosna Hersek’i seviyoruz. Bu kadar farklı inanç ve kültürün senkronize olduğu dünyada müstesna şehirlerden bir tanesi Saraybosna’da olmaktan da ayrı bir mutluluk duyuyorum” dedi.

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