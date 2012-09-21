Erdoğan’ın ABD gezisi iptal edildi

Başbakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:

''Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılma amacıyla New York'a yapacakları ziyareti, AK Parti 4. Olağan Büyük Kongresi'yle ilgili çalışmalar ve program yoğunluğu nedeniyle iptal etmiş bulunmaktadır.

Türkiye, BM Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından temsil edilecektir.''