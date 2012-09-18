Erdoğan'dan Obama'ya 'Suriye' telefonu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile telefonda görüştü.



Ana gündem maddesinin 'Suriye' olduğu öğrenilen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.



Görüşmede Erdoğan'ın, Şam rejiminin sivillere karşı giderek şiddete başvurması, insani krizin derinleşmesi ve geçiş sürecinin aciliyet kazanması konularında aynı kaygılara sahip olduklarını ifade ettiği öğrenildi.



Erdoğan ve Obama, Suriye kriziyle ilgili Türkiye ve ABD hükümetleri arasında yakın ve etkin işbirliği doğrultusunda önümüzdeki dönemde de beraber çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.