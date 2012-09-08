Erdoğan hastaneye gitti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Sarıyer - Çayırbaşı Tüneli açılış töreninin ardından Beşiktaş'taki Çalışma Ofisi'ne geçmişti. Ofisten saat 22.00 sıralarında ayrılan Başbakan Erdoğan'a oğlu Bilal Erdoğan ve torunu da eşlik etti

Başbakan'ın konvoyunun ilerlemesi sırasında iki kez basın mensuplarının yolu kesilerek takip etmeleri önlendi. Erdoğan, Koşuyolu'nda bulunan ve daha önce iki kez ameliyat edildiği Özel Medipol Hastanesi'ne gitti.

Başbakanlık kaynaklarına göre Erdoğan'ın hastanede tedavi gören bir yakınını ziyaret ettiği belirtiliyor.

