Erdoğan'dan silah bırakma çağrısı

Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı ve toplu açılış törenine katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Silahların bırakılmasını isteyenler varsa bizler, devlet olarak zaten silahların bırakıldığı yerde operasyonları devam ettirmeyiz. Terörist, eğer silahı bırakırsa bilmelidir ki bu ülkede operasyonlar da durur. Ama devlet askeriyle polisiyle hiçbir zaman silah bırakmaz. Çünkü polisin de askerin de silah kendisinin demirbaş enstrümanıdır'' dedi.

Başbakan Erdoğan, ''Sadece son 10 gün içinde, Hakkari'de 123 terörist etkisiz hale getirildi. Şubat-Ağustos ayları arasında 373 terörist etkisiz hale getirildi. Son 1 ay içinde bölgede yürütülen operasyonlarda toplamda yaklaşık 500 terörist etkisiz hale getirildi'' bilgisini verdi.

İmam Hatip okulları

İmam hatip okullarına da değinen Erdoğan, ''Ne zarar gördünüz imam hatip okullarından da bunları kapattınız? Ne yaptı imam hatipliler size de bunları kapattınız? İmam hatip okullarından terörist yetişmediği için mi imam hatip okullarını kapattınız? Anarşistler yetişmediği içini mi imam hatip okullarını kapattınız? Vatana hizmet aşkıyla yandıkları için mi imam hatip okullarını kapattınız?'' şeklinde konuştu.

Başbakan Erdoğan, ''Açıkçası ben, evlatlarım, birçok bakan arkadaşlarım imam hatip lisesi mezunları olarak, bugün imam hatip okullarına itibarını iade etmenin bahtiyarlığını, bunun tarifsiz heyecanını yaşıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Torunum da okula başladı

Şu anda Türkiye'de 66 aylık çocukların hemen tamamını anne babaların okula gönderdiğini kaydeden Erdoğan, ''Benim torunum da bugün okula başlamış durumda, o da 66 aylık'' dedi.

Ey CHP bu millet size itibar etmiyor

Anamuhalefetin bir kampanya başlattığını, 66 ay ile bir sıkıntıları olduğunu belirten Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

''Gidip hastanelerden rapor alma kampanyası başlattılar. Yani bu raporları almak suretiyle çocuklarımızı okullara başlatmayacaklardı. Ne oldu? Yüzde kaç? Normalde daha azdı yüzde 3'tü, şimdi yüzde 4. Kampanyanızın neticesi bu. Ey anamuhalefet, ey CHP, bu millet size itibar etmiyor. Ne yaparsanız yapın bu millet size itibar etmiyor.''