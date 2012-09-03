Erdoğan’dan 10 ŞEHİT AÇIKLAMASI

Başbakan Erdoğan, Beytüşşebap'ta 10 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı terör saldırısı sonrasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e başsağlığı mesajı gönderdi.

Mesajında, ''Vatanları uğruna şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum'' ifadelerine yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

''Şunu herkesin bilmesini isterim ki Türkiye Cumhuriyeti, milletiyle ve devletiyle terörle mücadeleye kararlılıkla devam edecektir. Uluslararası karanlık çevrelerin kuklası haline gelen terör örgütü hangi kalleşçe tahrike, hangi namert senaryoya sarılırsa sarılsın millet olarak bizler, bu canilerin hedeflerine ulaşmalarına asla müsaade etmeyeceğiz.''

Mesajında, ''sağduyu ve metanet'' vurgusu yapan Erdoğan, ''Bu alçakça saldırılar karşısında milletçe sağduyu ve metanetimizi de sabırla muhafaza edeceğiz. Hainlerin, millet olarak bizleri öfke ve nefrete sevk etme tuzaklarına asla düşmeyeceğiz'' ifadesini kullandı.