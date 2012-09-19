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Erdoğan’dan Özel’e saldırı mesajı

Başbakan Erdoğan, Bingöl’deki saldırı nedeniyle Genelkurmay Başkanı Özel’e gönderdiği mesajda,’’Saldırılar karşısında tek bir geri adım atmayacağız’’ dedi.

19 Eylül 2012 Çarşamba 17:21
Erdoğan’dan Özel’e saldırı mesajı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de askeri konvoya yapılan saldırı nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e başsağlığı mesajı gönderdi.
Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın Bingöl'de askeri konvoya yapılan saldırı nedeniyle Genelkurmay Başkanı Özel'e başsağlığı mesajı gönderdiği bildirildi. 
Saldırı sonrasında 10 askerin şehit düştüğünü büyük bir teessürle öğrendiğini ifade eden Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
''Bingöl'de askeri konvoya dün yapılan hain saldırı sonucu 10 askerimizin şehit düştüğünü büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. İstikrara, güven, huzur ve barış ortamına, özellikle de ülkemizin büyümesine yönelik bu saldırılar, hiçbir şekilde bizi yürüyüşümüzden, kararlılığımızdan vazgeçiremez. 
Bu saldırılar karşısında tek bir geri adım atmayacağız. Bu alçakça saldırıların, Türkiye'yi kararlı yürüyüşünden koparmasına, toplumsal huzur ve barışı bozmasına asla müsaade etmeyeceğiz.
Terör örgütü de terör üzerinden kendi şahsi hesaplarını görmeye çalışanlar da asla hedeflerine ulaşamayacak. Yılmadan, bıkmadan ve usanmadan bu hainlerin üzerine gidecek, Allah'ın izniyle, milletimizin güven ve duasıyla bu sorunu Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için kararlı şekilde mücadele edeceğiz. 
Vatanları uğruna şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mensuplarına ve aziz milletimize sabır ve metanet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.''

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