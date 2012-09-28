Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na büyük dava

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin bir etkinliğinde yaptığı ve “Kendi ülkesini, kendi ülkesinin çıkarlarını koruyamayan adama hain denir” ifadesini de kullandığı konuşma nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.



Avukatlar Ali Özkaya, Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan'ın açtığı davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin “Ortak Çalışma Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, “müvekkilleri Başbakan Erdoğan'ın şahsiyet haklarına saldırı kastıyla, fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu” kaydedildi.



Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki, “Kendi ülkesini, kendi ülkesinin çıkarlarını koruyamayan adama hain denir” ifadesinin de bulunduğu bir bölümün aktarıldığı dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun, bu ifadeleriyle eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı ifade edildi.



Dilekçede, şöyle denildi:



“Türk pozitif hukukunda düzenlenmiş en ağır suç 'vatana ihanet'tir. Davalının da 'hain' kelimesini 'vatana ihanet' anlamında kullandığı açıkça ortadadır. Bu sözlerin, bugünkü yazılı olan hukuk kuralları karşısında ağır suç teşkil edebilecek nitelikte olduğu açıktır. Bu sözlerle müvekkilimin, vatan hainliği derecesinde suç işlediği ileri sürülmüştür. Bu da kişilik haklarının ağır biçimde saldırıya uğraması sonucunu doğurur.”



Davayla Kılıçdaroğlu'ndan 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.