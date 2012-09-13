Erdoğan'dan İsrail şartı

Başbakan Tayyip Erdoğan, bir takım temaslar için gittiği Ukrayna'da açıklamalarda bulundu.

Libya'da ABD'li elçinin öldürülmesinin kaygı verici olduğunu belirten Erdoğan, "Terörün dini milleti yok. Ortak mücadele edilmesi şart" diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik arabuluculuk gayretlerine ilişkin olarak şunları söyledi:

''İsrail ile ilgili bizi bugüne kadar arayarak bizimle bu konuda görüşmek isteyenlere verdiğimiz cevap bellidir. Birincisi özürdür, ikincisi tazminattır, üçüncüsü Filistin'de ambargonun kaldırılmasıdır. Bunlardan herhangi birisi olmadığı sürece normalleşmenin olması mümkün değildir. Eğer bu üçünü garantiye, sağlama alacak varsa arabulucuya biz 'evet' deriz. Yoksa arabulucuların yorulmasına gerek yok'' dedi.