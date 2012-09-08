Erdoğan’dan ihanet suçlaması !

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çayırbaşı Tüneli ile 20 kavşak ve yolun açılış töreninde konuştu.

Başbakan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'daki cephanelik patlamasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Ayfonkarahisar'daki patlamayla ilgili televizyonda yorum yapan eski generallerin yaptığı açıklamaları eleştiren Başbakan Erdoğan, "Bazı emekli generaller geldikleri ocağa ihanet ediyorlar. Bu ahlaki ve vicdani değildir" dedi.

Afyon'da 25 askerin şehit olduğu cephanelik patlamasıyla ilgili medyada yer alan haberleri de eleştiren Başbakan Erdoğan, "Bazıları 1-2 saatte netice bekliyor. Sürekli tahrik ediyorlar. Bunlar ne kadar vurabiliriz, derdindeler" şeklinde konuştu.