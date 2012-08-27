Erdoğan'dan Gül'e ziyaret

Başbakan Erdoğan, kulak rahatsızlığı nedeniyle 4 gündür hastanede tedavi gören Cumhurbaşkanı Gül'ü ziyaret etti.

Kulak rahatsızlığı nedeniyle Kırgızistan'a yaptığı resmi ziyareti yarıda keserek Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün tedavisi Hacettepe Üniversitesi'nde devam ediyor.

Hafta sonu hastanede kalan Cumhurbaşkanı Gül’ün bugün taburcu olması bekleniyor.

Bu arada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gül’ü ziyaret etmek için hastaneye geldi.

Perşembe akşamı hastaneye gelen Cumhurbaşkanı Gül, yapılan tetkik ve muayenelerinin ardından hastaneye yatırılmıştı.

Abdullah Gül'e 4 gündür ilaç tedavisi uygulanıyor.