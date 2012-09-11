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Erdoğan’dan canlı bomba açıklaması

Başbakan Erdoğan, Sultangazi’deki Gazi Polis Merkezi’ne saldırıyı değerlendirdi.

11 Eylül 2012 Salı 17:32
Erdoğan’dan canlı bomba açıklaması

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSİK) toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesi iki ülke arasındaki protokol anlaşmaları imzalandı.

Aliyev, yaptığı konuşmada, "Gelecek anlaşmalar için ilave adımların atılması için fikir alışverişinde bulunduk. Önemli konularda görüşmeler yaptık. Bizim ülkelerimiz birbirini destekliyor. Bizim dünyadaki rolümüz artıyor ve birbirimize destek vermemizi önemimizi arttırıyor. Azerbaycan'a karşı yürütülen işgal siyaseti sürüyor. Dağlık Karabağ ve etrafındaki bölgeler Ermeni işgalciler tarafından işgal edilmiştir. Adalet bozulmuştur. Biz barış yolu ile çözülmesi için çalışıyoruz.

BAŞBAKAN ERDOĞAN: TANAP PROJESİNDE EN KISA SÜREDE MAKİNELER ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK

Erdoğan, "Bugün Gebele'de İzmir'den sonra ikinci toplantıyı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerek siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik noktada önemli görüşmeleri ikili ve bakanlar arasında yaptık. Enerji alanında biliyorsunuz önemli adımlar var. Bu toplantı iki ülke arasında bakanlar kurulu toplantısı gibi. Bundan sonra geleceğe yönelik ne adımlar atacağımızı konuştuk. Bugün 3,5 milyar Dolar olan bir dış ticaret hacmimiz var. Biz iki devlet tek millet anlayışı ile bu sürece asılırsak bunu daha iyi seviyelere taşırız. TANAP projesinde en kısa sürede makineler çalışmaya başlayacak. BM Güvenlik Konseyi'nde geçici üye olarak Azerbaycan'ın görev yapması bizim için önemli bir anlam ifade ediyor. Dayanışmayı kararlılıkla sürdürme noktasında her iki tarafta da irade mevcut. İnşallah Nahçıvan-Iğdır arasında demiryolu yaparak Türkiye ve Azerbaycan'ı demiryolu ile de buluşturmak için adımlarımızı atıyoruz" dedi.

Açıklamaların ardından Başbakan Erdoğan'a Sultangazi'deki Gazi Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırı soruldu. Erdoğan, "Gelen bilgiler noktasında üstlenen grubu şu anda biliyoruz. Polis karakoluna yapılan bir saldırı, 1 şehidimiz var. Bunun yanında 4 polisimiz ve 2 vatandaşımız yaralı. Yaralılar hakkında ağır olmadıkları istikametinde bilgi aldım. Canlı bomba, kimliği, herşeyi tespit edilmiş durumda. İlintileri istihbarat ve emniyet tarafından takip ediliyor" diye yanıtladı.

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