Erdoğan-Buhari ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır Sur ile ilgili çağrısı hakkında, "Bölge halkının, Kürt kardeşlerimin, böyle terör kokan, teröre davet kokan bir çağrıya 'evet' diyeceğine inanmıyorum. Bunun yanında özellikle de bunun için birilerinin suç duyurusu yapmasına gerek yok. Her şey açık, net ortada ve bu savcılıklara bir davettir, savcıların da kendi üzerine düşen görevi burada yerine getirmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ülkemi karıştırmaya, ülkemin huzurunu karıştırmaya kimsenin hakkı yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için bulunduğu Nijerya'da, Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Demirtaş'ın Diyarbakır'ın Sur ilçesi ile ilgili çağrısının sorulması üzerine, "Bölge halkının, Kürt kardeşlerimin, böyle terör kokan, teröre davet kokan bir çağrıya 'evet' diyeceğine inanmıyorum. Bunun yanında özellikle de bunun için birilerinin suç duyurusu yapmasına gerek yok. Her şey açık, net ortada ve bu savcılıklara bir davettir, savcıların da kendi üzerine düşen görevi burada yerine getirmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ülkemi karıştırmaya, ülkemin huzurunu karıştırmaya kimsenin hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda güvenlik güçlerinin bölgede çok ciddi bir 'huzur operasyonu' adı altında yürüttükleri bu operasyonlardan netice alma konumuna geldikleri dönemde, bu ifade ettiğiniz zat, bunlar, rahatsız olmaya başlamışlardır. Çünkü bölge artık kendine geliyor, bölge artık huzur bulmaya başlıyor ve hükümetimizin de yoğun bir şekilde bu operasyonların netice almasından sonra, bölgede kentsel dönüşüm, değişim ve vatandaşımızın çok daha huzurlu bir şekilde yerleşim alanlarına sahip olması için atacakları adımların endişesi bunları şu anda kaplamıştır. Bir an önce inşallah neticeyi alıp, bölgede o huzurlu günlere yeniden döneceğiz."

Nijeryalı bir gazetenin "Nijerya ile stratejik ortaklığın tam olarak maliyeti nedir ve neden şimdi" şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, "Nijerya ile bizim tarihe dayalı çok ciddi bir birlikteliğimiz var diplomatik ilişkiler açısından. Şu anda bizim 20 ülkeyle yüksek düzeyli stratejik konsey anlaşmamız söz konusu ve arzu ediyoruz ki bu bölgede, bu stratejik konseyden bir tanesini de Nijerya ile gerçekleştirmiş olalım" diye konuştu.

- "Kazan kazan esasına göre de bu çalışmalar sürdürülecektir"

Nijerya ve Türkiye'nin çok sayıda benzer tarafı bulunduğunu anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Özellikle de siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel bütün bu alanlarda tüm bakanlarımızın müşterek çalışmalar yapacağı ve cumhurbaşkanlarının da her yıl bir ülkede, bir yıl Türkiye, bir yıl Nijerya olmak üzere böyle bir adımı atmasıyla inanıyorum ki çok ciddi bir güç paylaşımı olacaktır. Kazan kazan esasına göre de bu çalışmalar sürdürülecektir. Bunun her iki tarafa kazandıracağı büyük imkanlar olduğuna inanıyoruz, onun içinde bu ifadeyi kullanmakta özellikle hassasiyet gösterdim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin Türkiye'nin özellikle Batı Afrika ile ticari ilişkilerini ne kadar derinleştirebileceğine ilişkin sorusuna, "2003'te Türkiye Cumhuriyeti'ne Başbakan olduğum zaman Afrika'daki toplam büyükelçilik sayımız 12 idi. Şu anda ise bu sayı 39'a yükseldi ve o günden bugüne Afrika ülkeleriyle olan ticaret hacminde yaklaşık 15 kat gibi bir artış söz konusu ve bu her geçen gün artmaya devam ediyor, devam edecek. En basit örnek olarak az önce ne dedim, Nijerya ile Türkiye'nin toplam nüfusu 260 milyon, bu çok önemli bir pazar. Birbirimize verip alabileceğimiz çok ürünler var, her alanda. Bunu artırmamız halinde en kuzeyinden en güneyine, en doğusundan en batısına Afrika'nın bütün ülkeleriyle Türkiye kazan kazan esasına göre bir süreci başlatacaktır" yanıtını verdi.

Nijerya'ya 150 iş adamıyla geldiğini anımsatan Erdoğan, bu iş adamlarının Fildişi Sahili'nde ve Gana'da yaptıkları gibi Nijerya'da da muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamlarının yarın da Gine'de görüşmeler yapacaklarını ve sonrasında Türkiye'ye döneceklerini kaydetti.

(Bitti)