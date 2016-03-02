Galeriler Videolar
İstanbul 16°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Erdoğan-Buhari ortak basın toplantısı

Erdoğan-Buhari ortak basın toplantısı

02 Mart 2016 Çarşamba 18:11
Erdoğan-Buhari ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır Sur ile ilgili çağrısı hakkında, "Bölge halkının, Kürt kardeşlerimin, böyle terör kokan, teröre davet kokan bir çağrıya 'evet' diyeceğine inanmıyorum. Bunun yanında özellikle de bunun için birilerinin suç duyurusu yapmasına gerek yok. Her şey açık, net ortada ve bu savcılıklara bir davettir, savcıların da kendi üzerine düşen görevi burada yerine getirmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ülkemi karıştırmaya, ülkemin huzurunu karıştırmaya kimsenin hakkı yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için bulunduğu Nijerya'da, Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Demirtaş'ın Diyarbakır'ın Sur ilçesi ile ilgili çağrısının sorulması üzerine, "Bölge halkının, Kürt kardeşlerimin, böyle terör kokan, teröre davet kokan bir çağrıya 'evet' diyeceğine inanmıyorum. Bunun yanında özellikle de bunun için birilerinin suç duyurusu yapmasına gerek yok. Her şey açık, net ortada ve bu savcılıklara bir davettir, savcıların da kendi üzerine düşen görevi burada yerine getirmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ülkemi karıştırmaya, ülkemin huzurunu karıştırmaya kimsenin hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda güvenlik güçlerinin bölgede çok ciddi bir 'huzur operasyonu' adı altında yürüttükleri bu operasyonlardan netice alma konumuna geldikleri dönemde, bu ifade ettiğiniz zat, bunlar, rahatsız olmaya başlamışlardır. Çünkü bölge artık kendine geliyor, bölge artık huzur bulmaya başlıyor ve hükümetimizin de yoğun bir şekilde bu operasyonların netice almasından sonra, bölgede kentsel dönüşüm, değişim ve vatandaşımızın çok daha huzurlu bir şekilde yerleşim alanlarına sahip olması için atacakları adımların endişesi bunları şu anda kaplamıştır. Bir an önce inşallah neticeyi alıp, bölgede o huzurlu günlere yeniden döneceğiz."

Nijeryalı bir gazetenin "Nijerya ile stratejik ortaklığın tam olarak maliyeti nedir ve neden şimdi" şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, "Nijerya ile bizim tarihe dayalı çok ciddi bir birlikteliğimiz var diplomatik ilişkiler açısından. Şu anda bizim 20 ülkeyle yüksek düzeyli stratejik konsey anlaşmamız söz konusu ve arzu ediyoruz ki bu bölgede, bu stratejik konseyden bir tanesini de Nijerya ile gerçekleştirmiş olalım" diye konuştu.

- "Kazan kazan esasına göre de bu çalışmalar sürdürülecektir"

Nijerya ve Türkiye'nin çok sayıda benzer tarafı bulunduğunu anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Özellikle de siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel bütün bu alanlarda tüm bakanlarımızın müşterek çalışmalar yapacağı ve cumhurbaşkanlarının da her yıl bir ülkede, bir yıl Türkiye, bir yıl Nijerya olmak üzere böyle bir adımı atmasıyla inanıyorum ki çok ciddi bir güç paylaşımı olacaktır. Kazan kazan esasına göre de bu çalışmalar sürdürülecektir. Bunun her iki tarafa kazandıracağı büyük imkanlar olduğuna inanıyoruz, onun içinde bu ifadeyi kullanmakta özellikle hassasiyet gösterdim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin Türkiye'nin özellikle Batı Afrika ile ticari ilişkilerini ne kadar derinleştirebileceğine ilişkin sorusuna, "2003'te Türkiye Cumhuriyeti'ne Başbakan olduğum zaman Afrika'daki toplam büyükelçilik sayımız 12 idi. Şu anda ise bu sayı 39'a yükseldi ve o günden bugüne Afrika ülkeleriyle olan ticaret hacminde yaklaşık 15 kat gibi bir artış söz konusu ve bu her geçen gün artmaya devam ediyor, devam edecek. En basit örnek olarak az önce ne dedim, Nijerya ile Türkiye'nin toplam nüfusu 260 milyon, bu çok önemli bir pazar. Birbirimize verip alabileceğimiz çok ürünler var, her alanda. Bunu artırmamız halinde en kuzeyinden en güneyine, en doğusundan en batısına Afrika'nın bütün ülkeleriyle Türkiye kazan kazan esasına göre bir süreci başlatacaktır" yanıtını verdi.

Nijerya'ya 150 iş adamıyla geldiğini anımsatan Erdoğan, bu iş adamlarının Fildişi Sahili'nde ve Gana'da yaptıkları gibi Nijerya'da da muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamlarının yarın da Gine'de görüşmeler yapacaklarını ve sonrasında Türkiye'ye döneceklerini kaydetti.

(Bitti)

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDiyarbakırDönüşümCumhurbaşkanıCumhurbaşkanı ErdoğanTürkiye CumhuriyetiRecep Tayyip ErdoğanTayyip ErdoğanRecep TayyipHuzurKazanAfrikaSelahattin DemirtaşSur İlçesiTan ErdoğanNijeryaGanaGineFildişi SahiliDoğan Dem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim