Erdoğan,BDP'ye iki tercih sundu !

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çayırbaşı tüneli ile 20 kavşak ve yolun açılış töreninde konuştu



BDP'ye seslenen Erdoğan, "Her türlü sorunun çözüm yeri, demokratik siyaset alanıdır. Dağda siyaset yapmak isteyenler, buyursunlar dağa çıksınlar. Teröristlerle kucaklaşanlar, parlamentoda millet adına mücadele veremezler. Vermeye kalksalar dahi saygı göremezler. Zira iki tercih var ya kandil ya TBMM. Eğer Meclis diyorsan gel mücadeleni Meclis'te ver, o zaman seninle müzakere masasına oturacak siyaseti, iktidarı bulursun" dedi.



"TABELA PARTİSİ OLMAYIN, HALKIN ARASINA KARIŞIN"



"CHP'ye, MHP'ye sesleniyorum" diyen Başbakan Erdoğan, "Gelin Sivas'ın ötesinde teşkilatlarınızı ayağa kaldırın, çalışsınlar, halkın arasına karışsınlar. Diyorum ki; tabela partisi olmayın, halkın arasına karışın. Orada sadece AK Parti olmamalı, siz de olmalısınız. Orada beraber demokrasi mücadelesi verelim, demokrasiyi birlikte güçlendirelim. Teşkilatı çalıştıracaksınız, sürekli... Bu süreklilik kazanırsa o zaman göreceksiniz ki, terör örgütü ve onun uzantısı, bu ülkede ciddi manada kan kaybedecektir" diye konuştu.



ERDOĞAN MAKAM ARACINI KULLANARAK SARIYER-ÇAYIRBAŞI TÜNELİ'NDEN GEÇTİ



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli'ni açtıktan sonra makam aracının direksiyona geçti. Erdoğan, makam aracını kullanarak tünelden geçti. Erdoğan'ın yan koltuğuna ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş oturdu.