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Erdenay: 'Mutlaka kazanmalıyız'

(A) Milli Basketbol Takımı'nın menajeri Harun Erdenay, Çek Cumhuriyeti maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Erdenay, İstanbul'da oynanacak maçta rakiplerini mutlaka yeneceklerini söyledi.

10 Eylül 2012 Pazartesi 11:20
Erdenay: 'Mutlaka kazanmalıyız'
(A) Milli Basketbol Takımı Menajeri Harun Erdenay, 2013 Avrupa Şampiyonası elemelerinde yarın (Salı) Çek Cumhuriyeti ile oynayacakları karşılaşmaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacaklarını söyledi.

Erdenay, Çek Cumhuriyeti karşısında alacakları galibiyetle Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyeceklerini ifade etti.

Grupta İtalya ile yaptıkları maçlarda şansız mağlubiyetler aldıklarını dile getiren Harun Erdenay, şunları kaydetti:

''İtalya ile yaptığımız maçlarda iyi oynamamıza rağmen, son anlarda kaybettik. Çek Cumhuriyeti'ne deplasmanda yenildiğimiz maç ise grupta en kötü oynadığımız maçtı. Ancak bunlar geride kaldı ve şimdi Avrupa Şampiyonası'na gitmeye çok yakınız. Yarın oynayacağımız karşılaşmaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacağız. İlk müsabakada rakibimize 18 sayılık farkla (82-64) yenildik. Yarın onları 19 sayılık farkla yenersek, grubu ikinci bitiririz. Bu farkı bulamazsak da alacağımız galibiyet bize Avrupa Şampiyonası'nın kapılarını açacaktır. Böylece 2014 Dünya Şampiyonası şansımız da devam edecektir.''

Harun Erdenay, Çek Cumhuriyeti ile Ülker Sports Arena'da oynayacakları karşılaşmada taraftar desteğinin çok önemli olacağını anlatarak, ''Çok modern bir salonda oynayacağız. Rakibimiz de bu salondan çok etkilenecek. Tabii burada taraftarın etkisi çok büyük olacaktır. Onların önemli desteğini bu maçta yanımızda görmek istiyoruz. Takımımız da Çek Cumhuriyeti'ni yenerek, son 20 yılda yaptığı gibi yine Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi başaracaktır. Yapabilirsek, 19 sayılık fark süper olur ama bize galibiyet yetiyor'' diye konuştu.

''Takımız şu anda iyi basketbol oynuyor''

Harun Erdenay, (A) Milli Takım'ın özellikle karşılaşmaların son bölümlerini iyi oynamadığına yönelik eleştirilere katılmadığını dile getirerek, ''Bu yöndeki eleştirilere katılmıyorum. Portekiz maçını da son anlardaki performansımızla kazandık. Genç oyuncuların bulunduğu yeni bir takım var. Bu oyuncular da yavaş yavaş birbirlerine alışıyor ve kaynaşıyorlar. Takımımız şu anda iyi basketbol oynuyor. Çek Cumhuriyeti ile oynayacağımız maçın son bölümleri de problem olmayacaktır diye düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

Milli takım kadrosunda 7-8 genç oyuncunun yer aldığını ve bunlardan bazılarının performanslarıyla öne çıktığını vurgulayan Erdenay, ''Bu seviyelere geldikten sonra kalıcı olmaları kendilerine bağlı. Hem milli takımda hem de kendi takımlarında verecekleri performansa bağlı. Önümüzdeki seneyi nasıl geçirecekleri ve milli takıma gelirken neler yapabilecekleri çok önemli. Bu oyunculardan 3-4 tanesi milli takımda kalıcı olarak yer bulacaktır'' diye konuştu.
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