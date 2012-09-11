Erdemirspor hazırlık maçlarından memnun





Erdinç, yaptığı açıklamada, ilk hazırlık maçını Bolu'da Beşiktaş ile oynadıklarını, daha sonra Bursa'da gerçekleştirilen Cevat Soydaş turnuvasında finalde Tofaş 'a yenilerek ikinci olduklarını anımsattı.





Beşiktaş'la oynadıkları maçı son periyotta kaybettiklerini anlatan Erdinç, şöyle konuştu:





''Takımımızın ilk hazırlık maçı olması nedeniyle oynadığımız maçta oldukça başarılı bir performans sergilediğimize inanıyorum. Daha sonra Cevat Soydaş Turnuvası için Bursa'ya gittik. İki gruplu 8 takımın katıldığı turnuvada, oynadığımız üç maçı farklı skorlarla kazanarak grubu lider tamamladık. Diğer grubun lideri Tofaş ile final maçı yaptık. Çok iyi bir takım olan Tofaş'la iyi mücadele sergiledik. Maçın ilk 3 periyotunu önde geçmemize rağmen son bölümde oyuncumuz Emre Bayav sakatlanması dolayısıyla maçı 5 sayı farkla kaybettik ve turnuva ikincisi olduk. Tüm bu oynadığımız maçlar bize diğer takımlardan lige daha hazır ve iyi bir takım olduğumuzu gösterdi. Takımımızın mücadelesinden memnunum. Bu farklı galibiyetler hiçbir zaman ölçü değildir. Bu bizim sadece lige hazır olduğumuzu gösterir.''





Gaziantep'de düzenlenecek Prof. Dr. Yaşar Sevim Basketbol Turnuvasına katılacaklarını ifade eden Erdinç, sözlerini şöyle tamamladı:





''Altı takımın yer aldığı turnuvada üçerli iki grupta mücadele edeceğiz. Emre Bayav'ın belinde bir problem var ama ciddi bir şeyi yok. Gaziantep'teki turnuvada ihtiyaç duyulması halinde oynayabilecek. Takımımızın performansından ve teknik ekibin çalışmalarından son derece memnunum. Bu başarıları ligde de göstermek için çalışmalarımız devam edecektir.''



