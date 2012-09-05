Erdal Şahbaz: ’’Herkesin başı sağ olsun’’

Ediz Bahtiyaroğlu'nun Batıkent Mahallesi Aytekin Sokak'taki evine gelen Eskişehirspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok acı bir olay yaşadıklarını kaydetti.





Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileyen Şahbaz, ''Şu an ailesini bekliyoruz. Bütün işlemler yapılıyor. Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleye göre, kalp krizi gibi gözüküyor. Ama tabii işlemler devam ediyor. Bugün saat 09.00 gibi herhalde her şey netleşmiş olur. Benim olaydan saat 01.30 gibi haberim oldu. Maalesef çok değerli bir futbolcumuzu çok genç yaşta kaybettik, herkesin başı sağ olsun'' dedi.





Öte yandan, dün akşam saatlerinde takımıyla antrenmana çıkan Bosna-Hersek asıllı futbolcunun gece evinde rahatsızlanması üzerine evde bulunan kız arkadaşının, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istediği öğrenildi. Bunun üzerine eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı incelemede, genç futbolcunun hayatını kaybettiğini belirledi.





Bu arada Ediz Bahtiyaroğlu'nun cenazesi, polisin olay yerindeki incelemesini tamamlamasının ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü