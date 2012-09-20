Erciyesspor, Sivasspor ile karşılaşacak

PTT 1. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.





Kulüp Basın Sözcüsü Kaan Savruk yaptığı açıklamada, 23 Eylül'de deplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile oynayacakları maçın hazırlıkları kapsamında, Sivas'ta bugün saat 16.30'da Sivasspor ile karşılaşacaklarını söyledi.





Sivasspor maçını ilk üç haftada takımda yer bulamayan oyuncuların son durumlarını görme açısından önemsediklerini belirten Savruk, şöyle konuştu:





''Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıkları gayet iyi gidiyor. Teknik Direktörümüz Osman Özköylü yönetiminde tesislerimizde günde çift antrenmanla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bugün de günübirlik Sivas'a gidip Spor Toto Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Sivasspor ile hazırlık maçı yapacağız. Çok geniş bir kadromuz var. Bu maçta şimdiye kadar oynayamayan oyuncular kendilerini gösterecek. Amacımız Gaziantep deplasmanına en hazır şekilde gitmek.''





Savruk, maçın ardından takımın Kayseri'ye dönerek, 22 Eylül Cumartesi gününe kadar hazırlıklarını Hacı Boydak Tesisleri'nde sürdüreceğini sözlerine ekledi.