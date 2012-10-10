Erciyesspor gidişattan memnun

Kayseri Erciyesspor Kulüp Basın Sözcüsü Kaan Savruk, Hacı Boydak Kulüp Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımın geride kalan altı haftada çok iyi bir performans sergileyerek, taraftarın yüzünü güldürdüğünü söyledi.





Sezon başında belirledikleri şampiyonluk hedefine ulaşmak için rehavete kapılmadan çalışacaklarını vurgulayan Savruk, şunları kaydetti:





''Ligde altı haftayı geride bıraktık. Gelinen noktada takımımızın gidişatından yönetim olarak son derece memnunuz. 6 maçta 13 puan toplayarak averajla ikinci sıradayız. Takımımızın kısa sürede uyum sürecini atlatarak, gerçek bir takım olma yolundaki becerileri takdire şayan. Takımımızın bu duruma gelmesinde başta teknik direktörümüz Osman Özköylü olmak üzere, yardımcıları ve tüm kulüp çalışanlarına, yönetim adına teşekkür ediyorum. Gelinen noktada bir başarı sağlamış olsak da daha önümüzde uzun bir maraton olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.''





Savruk, ligde hafta sonunda karşılaşacakları Göztepe maçında taraftarı yanlarında görmek istediklerini belirterek, ''Göztepe maçı öncesi takımda cezalı bir oyuncu olmaması gerek bizi gerekse teknik heyeti sevindiriyor. Takımda Mustafa Kaya Tuna dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Takımda moraller yerinde. Tüm taraftarlarımızı Göztepe maçına bekliyoruz. Bu yüzden yönetim olarak maçın biletini iki liraya çektik. İnşallah taraftarımızın desteğiyle bu maçtan da galibiyetle ayrılarak, iyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz'' diye konuştu.



