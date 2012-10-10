Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Erciyesspor gidişattan memnun

Kayseri Erciyesspor Kulüp Basın Sözcüsü Kaan Savruk, ''Takımımızın gidişatından yönetim olarak son derece memnunuz'' dedi.

10 Ekim 2012 Çarşamba 23:10
Erciyesspor gidişattan memnun
Kayseri Erciyesspor Kulüp Basın Sözcüsü Kaan Savruk, Hacı Boydak Kulüp Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımın geride kalan altı haftada çok iyi bir performans sergileyerek, taraftarın yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Sezon başında belirledikleri şampiyonluk hedefine ulaşmak için rehavete kapılmadan çalışacaklarını vurgulayan Savruk, şunları kaydetti:

''Ligde altı haftayı geride bıraktık. Gelinen noktada takımımızın gidişatından yönetim olarak son derece memnunuz. 6 maçta 13 puan toplayarak averajla ikinci sıradayız. Takımımızın kısa sürede uyum sürecini atlatarak, gerçek bir takım olma yolundaki becerileri takdire şayan. Takımımızın bu duruma gelmesinde başta teknik direktörümüz Osman Özköylü olmak üzere, yardımcıları ve tüm kulüp çalışanlarına, yönetim adına teşekkür ediyorum. Gelinen noktada bir başarı sağlamış olsak da daha önümüzde uzun bir maraton olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.''

Savruk, ligde hafta sonunda karşılaşacakları Göztepe maçında taraftarı yanlarında görmek istediklerini belirterek, ''Göztepe maçı öncesi takımda cezalı bir oyuncu olmaması gerek bizi gerekse teknik heyeti sevindiriyor. Takımda Mustafa Kaya Tuna dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Takımda moraller yerinde. Tüm taraftarlarımızı Göztepe maçına bekliyoruz. Bu yüzden yönetim olarak maçın biletini iki liraya çektik. İnşallah taraftarımızın desteğiyle bu maçtan da galibiyetle ayrılarak, iyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz'' diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim