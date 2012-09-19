Erciyes’te hazırlıklar sürüyor

PTT 1. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor'un basın sözcüsü Kaan Savruk, yaptığı açıklamada, 23 Eylül'de Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile oynayacakları maçın hazırlıklarının Teknik Direktör Osman Özköylüoğlu yönetiminde Hacı Boydak Tesisleri'nde devam ettiğini belirtti.





Takımda cezalı Ragıp dışında eksik bulunmadığını dile getiren Savruk, bu oyuncunun cezasının iptal edilmesi için Tahkim Kurulu'na başvurduklarını, sonucu beklediklerini kaydetti.





Oyuncuların morallerinin yerinde olduğunu vurgulayan Savruk, Gaziantep deplasmanında mutlak galibiyeti hedeflediklerini sözlerine ekledi.



