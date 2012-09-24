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Erciyes Cup’ta 6 takım yarışacak

Erciyes Cup Turnuvası, 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

24 Eylül 2012 Pazartesi 15:05
Erciyes Cup’ta 6 takım yarışacak
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Kayseri KASKİ tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Erciyes Cup Turnuvası, 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Basketbol İl Temsilcisi Ahmet Çulfacı, yaptığı açıklamada, turnuvaya, Kayseri KASKİ'nin yanı sıra Fenerbahçe, BOTAŞ, Ceyhan Belediyesi, Tarsus Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi takımlarının katılacağını söyledi.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak ve 29 Eylül'de başlayacak turnuvanın programının da belirlendiğini ifade eden Çulfacı, ''Kayseri KASKİ tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen turnuva, lig öncesi takımlar için iyi bir prova olacak. 4 Ekim'e kadar sürecek turnuvada günde 3 maç oynanacak. Kayserili basketbolseverleri Kadir Has Spor Salonu'ndaki turnuvaya bekliyoruz'' dedi.

Turnuvanın programı şöyle:

29 Eylül Cumartesi:

14.00  BOTAŞ-Ceyhan Belediyesi

16.00  Fenerbahçe-Tarsus Belediyesi

18.00  Kayseri KASKİ-İstanbul Üniversitesi

30 Eylül Pazar:

14.00 Tarsus Belediyesi-Ceyhan Belediyesi

16.00 İstanbul Üniversitesi-BOTAŞ

18.00 Fenerbahçe-Kayseri KASKİ

1 Ekim Pazartesi:

14.00  Ceyhan Belediyesi-İstanbul Üniversitesi

16.00  BOTAŞ-Fenerbahçe

18.00  Kayseri KASKİ-Tarsus Belediyesi

3 Ekim Çarşamba:

14.00  Tarsus Belediyesi-İstanbul Üniversitesi

16.00  Fenerbahçe-Ceyhan Belediyesi

18.00  BOTAŞ-Kayseri KASKİ

4 Ekim Perşembe:

12.00  BOTAŞ-Tarsus Belediyesi

14.00  Ceyhan Belediyesi-Kayseri KASKİ

16.00  İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe
 
 
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