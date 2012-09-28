Erciyes Cup başlıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Kayseri KASKİ tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Erciyes Cup Turnuvası, yarın başlıyor.





Kayseri KASKİ Genel Menajeri Ahmet Bozbey, turnuvaya Kayseri KASKİ'nin yanı sıra Fenerbahçe, BOTAŞ, Ceyhan Belediyesi, Tarsus Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi takımlarının katılacağını söyledi.





Tek devreli lig usulüne göre oynanacak turnuvanın 4 Ekim'e kadar süreceğini belirten Bozbey, ''Lig öncesi son turnuva olacak. Takımların, oyuncularını görme açısından güzel bir turnuva olacağını düşünüyorum. İyi bir turnuva geçirmek hem de diğer 5 takıma iyi bir ev sahipliği yapmak istiyoruz. Turnuvanın çok zevkli geçeceğini tahmin ediyorum. Denk güçlerin karşılaşması olacak. Tüm Kayserili basketbolseverleri maçlara bekliyoruz'' diye konuştu.





Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'ndeki turnuvanın yarınki programı şöyle:





14.00 BOTAŞ-Ceyhan Belediyesi





16.00 Fenerbahçe-Tarsus Belediyesi





18.00 Kayseri KASKİ-İstanbul Üniversitesi