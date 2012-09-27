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Engin Korukır: 'Yüzde yüz 3 puan hedefliyoruz'

PTT 1'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Engin Korukır, Göztepe karşısında hesapta olmayan bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, sahalarında karşılaşacakları Samsunspor maçında yüzde yüz 3 puan hedeflediklerini söyledi.

27 Eylül 2012 Perşembe 17:50
Engin Korukır: 'Yüzde yüz 3 puan hedefliyoruz'
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen  Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Engin Korukır , deplasmanda 1-0 mağlup oldukları Göztepe maçını değerlendirdi, en az pozisyona girdikleri ve rakibe 3-4 pozisyon verdikleri bir maç oynadıklarını söyledi. Karşılaşma sırasında fark etmediği bazı pozisyonları maçın bant kaydını izlerken gördüğünü ifade eden Korukır, şöyle konuştu: 
 
"İyi futbol oynamadık. Ancak ilk 30 dakikada verilmeyen iki penaltımız var. Yine en az 3 rakip oyuncunun sert futbol ve faullü hareketleri nedeniyle kırmızı kart görmesi gerekirdi. Bunlar mazeret değil ama bizi eleştirenlerin maç kasetini bir kez daha izlemesini tavsiye ediyorum. Son maçta hiç net pozisyona giremedik. Oyun üretememişiz. Bunu kabul ediyorum. Mağlubiyete kılıf aramıyorum. Takımım benim gözümde bu maçta iyi futbol oynamadı. Kötü oynadığımızı kabul ediyorum ancak kaseti izledikten sonra bazı oyuncularımıza mücadele yönünden haksızlık ettiğimizi de kabul etmeliyiz. Ben onlardan özür diledim." 
 
"Yüzde yüz 3 puanı hedefliyoruz"
 
Göztepe maçının geride kaldığını ifade eden Korukır artık Samsunspor maçını düşündüklerini belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü. 
 
"Göztepe karşısında hesapta olmayan bir mağlubiyet aldık. Hafta sonu oynayacağımız Samsunspor maçı bizim için çok değerli. Yüzde yüz 3 puan hedefliyoruz. Bunun aksini söylemek dahi abesle iştigal olur. Önümüzde 4 kritik maç var. Bunların 3'ünü dışarıda, 1'ini içeride oynayacağız. Bu maçlardan en iyi skorlarla ayrılmayı hedefliyoruz." 
 
"Türkiye Kupası maçları mantıklı değil" 
 
Samsunspor maçı sonrası deplasmanda Türkiye Kupası'nda Diyarbakırspor ile karşılaşacaklarını ifade eden Korukır, "Hiçbir maça mağlup olmak için çıkmayacağız. Ancak ligde şampiyonluk hedefi belirleyen bir takımın kupaya çok fazla ağırlık vermesini ben mantıklı bulmuyorum. Şampiyonluk hedefin varsa oraya yönelmelisin. Tabii bu kupada teslim olacağız anlamına gelmiyor. Çıkacağız, mücadele edeceğiz. 27 kişilik kadromuz var ve burada maç tecrübesine ihtiyacı olan oyuncularımız var. Ne kadar fazla kupa maçı oynarsak bu oyuncularımızı görme şansı buluruz. Kupa hedef midir? Teknik adam olarak koyduğum hedef değildir. Türkiye kupasını alacağız, yarı finale geleceğiz dersek bu mantıklı olmaz" dedi. 
 
İlyas'a af göründü 
 
Korukır, mazeret bildirmeden hazırlık kamplarına katılmayan ve A2 takımı ile antrenmanlara çıkan İlyas'ın takip edildiğini belirterek, hazır olması durumunda affedilerek A takım kadrosuna alınacağını söyledi. Korukır, takımda Erhan, Kenan ve Çetin'in sakatlıklarının da sürdüğünü sözlerine ekledi.
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