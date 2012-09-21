Engin İpekoğlu: 'Her maça galibiyet düşüncesiyle çıkıyoruz'

PTT 1. Lig'de 23 Eylül Pazar günü deplasmanda TKİ Tavşanlı Linyitspor'la ile karşılaşacak Denizlispor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, takıma geç katılan futbolcuların bulunması nedeniyle takımın fiziksel açıdan geride olduğunu, bu nedenle fazladan antrenman yaptıklarını söyledi.





Önümüzdeki haftadan itibaren bu oyuncuların kadroya dahil edeceğini ifade eden İpekoğlu, ''Takım olarak önümüzdeki maça hazırız. Ömer Ateş'in ciddi bir sakatlığı var. Yusuf çapraz bağ ameliyatı olduğu için sezonu kapadı. Onun dışında Berkay Can ve Burak'ın hafif sakatlıkları var. Ancak, bu durumun kadro için sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum'' diye konuştu.





İpekoğlu, TKİ Tavşanlı Linyitspor maçının zor geçeceğini savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:





''TKİ Tavşanlı Linyitspor'un özellikle iç sahada seyircisinin de desteğiyle çok daha farklı bir görüntü çizmesi ve daha agresif oynaması bizim işimizin biraz daha zor olduğunu gösteriyor. Ancak, biz her maça galibiyet düşüncesiyle çıkıyoruz. PTT 1. Lig'de sahada iyi savunma yapan, mücadele eden takım ya da takımlar puanları alıyor. Oynadığımız son 2 maçtaki görüntüyü sahaya yansıttığımız taktirde TKİ Tavşanlı Linyitspor deplasmanından da başarılı bir şekilde döneceğimizi düşünüyorum.''