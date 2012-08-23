Engin Baytar’da sürpriz gelişme

Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa maçında kırmızı kart gören ve 11 maç ceza alan Engin Baytar için Rus kulüpleri devreye girdi.

Cezası nedeniyle sezonun ilk yarısının büyük bölümünde forma giyemeyecek olan Galatasaraylı oyuncuyu kiralamak isteyen Rus kulüpleri Sarı-Kırmızılı kulüple temasa geçti. Ancak lig dışında Şampiyonlar Ligi maçlarını da düşünen Galatasaray yönetiminin teknik heyetin de bu transfere sıcak bakmamasıyla şimdilik bu tekliflere olumsuz yanıt verdiği öğrenildi

Kaynak: Milliyet Gazetesi