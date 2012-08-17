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Engin Baytar'a rekor ceza!

Galatasaraylı Engin Baytar’a bugüne kadar görülmemiş ceza kesildi

17 Ağustos 2012 Cuma 00:16
Engin Baytar'a rekor ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, pazar günü Süper Kupa Finali'nde oynanan Fenerbahçe derbisinde itirazlarından sonra kırmızı kart gören ve hakem Cüneyt Çakır'a saldıran Galatasaraylı Engin Baytar'a 11 maç ceza verdi.

PFDK'nın kararları şöyle;

1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 12.08.2012 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 75.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. hakkında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu ENGİN BAYTAR'ın, müsabaka hakemlerine ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 11 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 20.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 12.08.2012 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

3- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 13.08.2012 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle takdiren 50.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. başkanı SADRİ ŞENER'in, 13.08.2012 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar ve sonraki benzer açıklamaları nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Karar verilmiştir.

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