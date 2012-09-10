Engelliye destek olana sigorta müjdesi

Engelli çocuğuna ya da hasta yakınına evinde bakan 450 bin kişiye 673 lira maaş ödeniyor. Ancak bu kişiler sosyal güvenceden yoksun.



Edinilen bilgiye göre evde bakım hizmeti verenler, ayda 15 gün prim ödeyecek. Ancak bu prim 30 gün sayılacak. Böylece düşük primle sigortalı olacaklar. Primlerin kendilerine ödenen maaştan mı kesileceği yoksa devlet tarafından mı ödeneceği ise henüz karara bağlanmadı. Maaştan kesmenin tepki çekeceği belirtilirken devletin ödemesi halinde önemli bir kaynak gerektirecek.



Bakıma muhtaç engelli çocuğuna ya da yakınına evinde bakan kişilere devlet, 'evde bakım parası' adı altında 673 lira maaş ödüyor. Evde bakım parası, engelli kişilerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası veya vâsisi gibi üçüncü kişilere ödeniyor. Bu maaş her altı ayda bir zamlanıyor. Büyük bölümünü bayanların oluşturduğu bu kişiler, yeni dönemde sigortaya da kavuşacak. Böylece bakıma muhtaç engelli çocuğuna ya da hasta yakınına bakan bu kişiler, emekli olma imkânını da elde etmiş olacaklar.



Evde bakım kapsamında yaklaşık 450 bin kişiye maaş ödeniyor. Ancak bu kişiler sosyal güvenceden yoksun. Düzenli gelirleri olduğu halde sosyal güvenlik siteminin içerisinde değiller. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bu kişilerin sosyal güvence kapsamına alınarak sigortalarının ödenmesi için bir çalışma yaptı. Çalışma Bakanlığı da 450 bin kişinin sigortalı olmasına, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) prim gelirlerini artıracağı için olumlu baktı. Bu kişilerin düşük prim üzerinden sigortalı olabilmeleri için de 15 günlük prim yatırıp bu primin 30 gün sayılması benimsendi. Bu kişilerin hepsi devletten düzenli maaş aldıkları için sigorta kayıtlarının yapılması da kolaylıkla mümkün. Düzenlemenin devreye girmesi halinde sosyal güvenlik sistemine prim ödeyen kişi sayısı bir anda 450 bin artacak.



Ancak evde bakım yapan kişilerin sigorta primlerinin kim tarafından ödeneceği, belirsizliğini koruyor. Sigorta primlerinin kendilerine ödenen maaştan mı kesileceği yoksa devlet tarafından mı ödeneceği henüz karara bağlanmadı. Primlerin maaşlardan kesilmesi durumunda engelli yakınına bakan kişinin eline geçen miktar azalacak. Bu durumun tepki çekeceği belirtiliyor. Ancak sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi halinde ise 450 bin kişinin priminin önemli bir kaynak gerektireceği belirtiliyor.



Ev işlerinde çalışanlar da sigortalı olsun



Bakanlar Kurulu toplantısında, engelli çocuğu ya da yakınına evinde bakanların yanı sıra günlükçü olarak ev temizliğine giden, çocuk ya da yaşlıya bakan kadınların da sigorta kapsamına alınması üzerinde duruldu. Çalışma Bakanlığı, bu kişilerin kayıt altına alınması için esnek çalışma modelini önerdi. Buna göre ev temizliğinde veya çocuk- yaşlı bakımında çalışan kadınlar, esnek çalışma sistemiyle saat ücreti üzerinden sigortalı olacaklar. Çalıma Bakanlığı, kayıt dışı istihdamın kayıt içine alınmasını sağlayacağı ve prim gelir getireceği için bu yönde düzenleme yapılmasını istiyor. Ancak pratikte kimin çocuk bakıcılığı yaptığını ya da kimin ev temizliğine gittiğini tespit etmek güç. Bu nedenle bu kişilerin evde bakım hizmeti yapanlar gibi tek kalemde kayıt altına alınmaları mümkün değil. Ancak sosyal güvenliğin önemi anlatılarak ikna yoluyla sigortalı olmaları sağlanabilecek.