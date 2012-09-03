Enflasyon inişe geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı Ağustos ayında Tüketici Fiyatları Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,56 oranında, Üretici Fiyatları Endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0,26 arttığını açıkladı.

TÜİK'in 2003 baz yıllı verilerine göre, Ağustos ayında TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,88, ÜFE ise yüzde 4,56 artış gösterdi.

12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 9,29, üretici fiyatlarında ise yüzde 9,33 düzeyinde gerçekleşti.



Kayısı zam şampiyonu

Tüketici fiyatları bazında Ağustos ayında fiyatı en çok artan ürün kayısı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay yüzde 17,99'luk fiyat artışıyla ''kayısı'' zam şampiyonu olurken, bu ürünü, fiyatı yüzde 16,41 oranında artış gösteren salatalık ile yüzde 9,93 artış gösteren LPG dolum ücreti izledi.

Ağustos ayında fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 9,05 ile limon, yüzde 6,23 ile tavuk eti, yüzde 5,28 ile tüpgaz, yüzde 4,50 ile domates yer aldı.



En çok armut ucuzladı

TÜİK verilerine göre, geçen ay fiyatı düşen ürünlerin başında ise armut geldi. Ağustos'ta armudun fiyatı yüzde 21,44 oranında düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 11,43 oranında azalan kavun, yüzde 8,69 düşen kadın ayakkabısı izledi.

Geçen ay erkek tişörtünün fiyatı yüzde 7,38, telefon ekipmanlarının (telsiz telefon, cep telefonu) fiyatı yüzde 6,63, etek fiyatı yüzde 5,33, erkek ayakkabısı fiyatı yüzde 4,47 azaldı.