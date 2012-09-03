Enflasyon beklentileri aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2012 yılı Ağustos ayında 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre %0,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,28, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,88 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,29 artış gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:



"Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış %1,59 ile ulaştırma grubunda gerçekleşmiştir. Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,46, eğitimde %0,95, ev eşyasında %0,71, konutta %0,68, lokanta ve otellerde %0,62, eğlence ve kültürde %0,61, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,49 artış, haberleşmede %-0,14, sağlıkta %-0,25, giyim ve ayakkabıda %-4,60 düşüş gerçekleşmiştir. Alkollü içecekler ve tütünde değişim gözlenmemiştir.



Bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE’de en yüksek artış %18,67 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşmiştir. Konut (%11,84), lokanta ve oteller (%9,34), çeşitli mal ve hizmetler (%9,34), gıda ve alkolsüz içecekler (%9,14), ev eşyası (%8,88) artışın yüksek olduğu diğer harcama gruplarıdır.



NUTS2 düzeyinde 26 bölge içinde TÜFE’nin aylık bazda en yüksek artış gösterdiği bölge TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) (%1,07) olmuştur. Bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış TR52 (Konya, Karaman) (%2,91) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) (%9,62) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) (%10,95) bölgesinde gerçekleşmiştir.



2012 yılı Ağustos ayında endekste kapsanan 444 maddeden 83 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 242 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 119 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş

gerçekleşmiştir."

