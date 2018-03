Enes Kanter’den olay mesajlar

Utah Jazz de ikinci sezonuna hazırlanan Fenerbahçe Ülker'in eski oyuncusu Enes Kanter basketbolu ile değil özel hayatında yine gündem yarattı.





25 Eylül gecesi tek başına yemek yerken twitter'a attığı mesajlarla Enes herkesin dikkatini çekti. basketbolseverler.com'un derlemesine göre, daha önce de kendi sitesinde yayınladığı bazı fotoğraflarla dikkat çeken ve epeyce eleştiri alan Enes, ilk mesajında “Şehrin merkezindeki Cheesecake Fabrikasında yemek yiyorum. Bana yemekte katılacak bir sarışın arıyorum. Bana katılmak isteyen var mı?” akşam yemeğini tek başına yemek istemediğini belirtiyor. İkinci mesajında ise “Şimdi yemeğimi tamamladım. Bir masaja ihtiyacım var. Esmerlere de kapımız açık” anlamına gelen bir çağrıda bulundu.





Üçüncü mesajında ise “Beni yakalayabilirseniz yakalayın, çünkü be zencefilli kurabiye adamım” yazan Enes, çocuk masalı "The Gingerbread Man" hikayesinde bulunan "Catch me if you can, I am the gingerbread man" sözlerini tekrarlıyor.

Kaynak: Hürriyet