Enes’e kapı kapalı!

Avrupa Basketbol Şampiyonası eleme grubu maçları için kadroya çağrılan ancak mazeret bile bildirmeden gelmeyen Enes Kanter'e milli takım kapıları tamamen kapandı. Grup maçlarında Hidayet Türkoğlu, Ömer Onan ve Kerem Tunçeri gibi tecrübeli isimlerin yerine gençleri kadroya çağıran Ersan İlyasova ve Ömer Aşık'ın da mazeretlerini kabul eden milli takım kurmayları, Enes Kanter'in ise üzerini çizdi. Yarın Çek Cumhuriyeti ile oynayacağı maçı 1 sayı farkla kazansa bile Slovenya biletini alacak olan milli takımın, şampiyona kadrosunda bu beş basketbolcunun da yer alacağı ancak Enes Kanter'in çağrılmayacağı belirtildi. Tavırları ile büyük tepki alan genç basketbolcunun bundan sonra milli takım formasını giymesinin zor olduğu da belirtilirken, affının söz konusu olmadığı da vurgulandı.





Kaynak: Sabah