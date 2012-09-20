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Eneramo: '3 puan almak zorundayız'

Ligin 5. haftasında sahasında Kasımpaşa ile sahasında mücadele edecek olan Sivasspor'da golcü oyuncu Eneramo, zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak zorunda olduklarını açıkladı.

20 Eylül 2012 Perşembe 15:55
Eneramo: '3 puan almak zorundayız'
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un golcü oyuncusu Michael Eneramo, Kasımpaşa maçından 3 puan almak zorunda olduklarını söyledi.

Ligde hafta sonu sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Sivasspor'da, Nijeryalı forvet Michael Eneramo ile orta saha oyuncusu Kadir Bekmezci ve sol bek oyuncusu Ziya Erdal, antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eneramo, Kasımpaşa maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, ''Sahamızda iyi oynayıp kazanmak istiyoruz. Çünkü 3 puanı almak zorundayız. Rakibimiz güçlü takım ama biz de iyi takımız'' ifadelerini kullandı.

Kadir Bekmezci ise Kasımpaşa maçının zor bir karşılaşma olacağını belirtti. Rakiplerinin 3 haftadır maç kazandığını ve formda bir ekip olduğunu vurgulayan Bekmezci, ''Sahamızda mecbur kazanmamız lazım, o yüzden de bu maça çok iyi hazırlandık. Hafta sonu iyi oynayıp 3 puan alacağımızı düşünüyorum'' dedi.

Ziya Erdal da Kasımpaşa maçından galip ayrılmak istediklerini belirtti.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen idmanda futbolcular, 2 ayrı grup halinde çalıştı. Ligde geride kalan maçlarda forma şansı bulan oyuncular teknik direktör Çalımbay nezaretinde antrenman yaparken, bugün PTT 1. Lig takımlarından Kayseri Erciyesspor ile Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak hazırlık maçında forma giyecek oyuncular hafif ter idmanı yaptı.
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