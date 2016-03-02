Endonezya'da 8. 2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Tgrt Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Günün İçinden adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Endonezya'da 8. 2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi.