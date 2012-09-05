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En yaşlı Elazığspor, en genç Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 2012-2013 sezonunda ligde, mücadele edecek takımlardan yaş ortalaması bakımından ''en tecrübeli''si Sanica Boru Elazığspor, ''en genci'' Kayserispor, oldu.

05 Eylül 2012 Çarşamba 12:50
En yaşlı Elazığspor, en genç Kayserispor
AA muhabirinin Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerinden derlediği bilgilere göre, ligin yeni takımlarından Sanica Boru Elazığspor, yaş ortalaması 28.8, oldu. Sanica Boru Elazığspor'un en tecrübeli ismi yeni transferi 35 yaşındaki Vanja Ivesa iken, en genci 17 yaşındaki Doruk Kerem Yiğit.

Ligin lideri Galatasaray, 27.6 yaş ortalamasıyla ligin en tecrübeli 2'nci takımı olurken, takımın en deneyimlisi 35 yaşındaki yeni transferi Cris, 21 yaşındaki Emre Çolak ve Semih Kaya en gençleri unvanına sahip. 27.4 yaş ortalamasıyla ligin 3'üncü tecrübeli takımı Mersin İdmanyurdu'nun 36 yaşındaki Hakan Bayraktar ve Murat Erdoğan en deneyimli, 18 yaşındaki Mahmut Metin, Abdülkadir Korkut ve Mert Can en genç oyuncuları oldu. Yaş ortalaması 24.4 olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da 34 yaşındaki Ekrem Ekşioğlu takımın en tecrübelisi, 17 yaşındaki Enver Cenk Şahin en genci.

Akhisar Belediyespor, yaş ortalamasıyla en tecrübeli 8'inci takım

Ligde 26.9 ortalamasıyla yaş sıralamasında 5'inci olan Kasımpaşa'da, 33 yaşındaki Fabian Ernst ve İlker Avcıbay en deneyimlileri, 19 yaşındaki Taner Yıldız en geç isim...

Ligin yeni takımlarından Ege temsilcisi Akhisar Belediyespor, 26.9 yaş ortalamasıyla en tecrübeli 6'ıncı takım unvanına sahip. Ege temsilcisinin 33 yaşındaki Oğuz Dağlaroğlu, Mehmet Yılmaz ve Emrah Eren en tecrübelileri, 17 yaşındaki Ahmet Çiçek ise en genci oldu.

Sivasspor, 26.7 yaş ortalamasına sahipken, takımın en tecrübelileri 32 yaşındaki Atilla Koca, Uğur Kavuk, Mehmet Nas, en genci 18 yaşındaki Kaan Kilci oldu. Yaş ortalaması 26.6 olan Kardemir Karabükspor'un en tecrübeli isimleri 33 yaşındaki Muhammet Özdin ve Antony Seric, en genci 19 yaşındaki Adem Candır olarak hesaplandı.

Fenerbahçe'nin en tecrübelisi Alex

Trabzonspor, 26.5 yaş ortalamasında, 31 yaşındaki Didier Zokoro takımın en tecrübelisi, 21 yaşındaki Soner Aydoğdu en genci unvanına sahip. Yaş ortalaması 26.5 olan Fenerbahçe'de, 34 yaşındaki takım kaptanı Alex en tecrübeli, 17 yaşındaki Recep Niyaz en genç isin oldu.

Orduspor, 25.8 yaş ortalamasıyla ligin en tecrübeli 11'inci ekibi oldu. Takımın, 31 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Vicente Monje en tecrübeli, 18 yaşındaki Taşkın Gül ve Batuhan Türkmen en genç isimleri oldu.

Medical Park Antalyaspor, 25.7 yaş ortalamasına sahip. 34 yaşındaki Ali Tandoğan takımın en tecrübelisi, 17 yaşındaki Kamerunlu Xavier Kodjo en genci oldu. 25.4 yaş ortalamasındaki Gaziantepspor'da, 31 yaşındaki Ekrem Dağ en tecrübeli, 19 yaşındaki Taşkın Çalış da en genç isim...  

Takımların toplam yaş ortalaması da 26.08

Eskişehirspor'da 25.2 yaş ortalaması hesabıyla ligin en genç 5'inci takımı oldu. Takımın en tecrübeli unvanına 34 yaşındaki Brezilyalı Dede, en genç unvanına 17 yaşındaki Nuri Fatih Aydın sahip. 24.6 yaş ortalamasındaki Bursaspor'un en tecrübeli ismi 35 yaşındaki takım kaptanı Ömer Erdoğan, en genci 18 yaşındaki Okan Deniz oldu.

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nin yaş ortalaması 24.3, takımın en tecrübelisi 31 yaşındaki Cem Can, en genci 18 yaşındaki İlkay Durmuş olarak hesaplandı. 

Beşiktaş'ın 24.2 olan yaş ortalamasında en tecrübeli isim unvanına 33 yaşındaki Escude, en genç unvanına da 17 yaşındaki Muhammed Demirci sahip.

Süper Lig'de bu sezon mücadele edecek 18 takım içinde yaş ortalaması en genç olanı Kayserispor'un yaş ortalaması 23.5 olarak hesaplandı. Takımın en tecrübelileri yaşları 30 olan Steinsson ve Khizanishvili iken, en genci 19 yaşındaki Erdal Akdarı, oldu.

Spor Toto Süper Lig'deki takımların toplam yaş ortalaması da 26.08 olarak hesaplandı.
 
 
 

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