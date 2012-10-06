En trend ayakkabılar

Neden 10? Binlerce ayakkabı modeli ve markası içinden neden 10 tane seçtiğimizi merak etmiş olabilirsiniz. Sebebi basit: Ünlü markaların yeni sezondaki bu ayakkabıları model olarak en çok taklit edilenler de ondan. Bu çerçevede binlerce ayakkabıyı piyasada göreceğiz zaten. Biz sadece süzgeçten geçirdik ve kış alışverişinizde size ilham vermesi açısından temel trendlerin hepsini yansıtan 10 ayakkabıyı huzurlarınıza getirdik! Yeni sezon ayakkabı trendlerinde en dikkatimizi çeken detaylar; sivri burunlar, çiviler, kalın ve şeffaf topuklar ile renklerin çokluğu oldu. Yani bu seneki ayakkabı yelpazesi çeşit olarak epey geniş. Ah biz kadınlar bu ayakkabılarla başımız belada, bütçede açık var! İnsan bu kadar güzel ayakkabılara nasıl karşı koyabilir, söyleyebilir misiniz?