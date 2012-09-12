En skorer Semih

2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki son maçında Çek Cumhuriyeti'ni 81-58 yenen A Milli Takım, sert savunmasıyla rakibine geçit vermedi.





Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmada rakibine 58 sayı izni veren milliler, takım halinde maç boyunca 12 top çaldı. Rakibinin 18 top kaybetmesini sağlayan ''12 Dev Adam'', skorda da sıkıntı yaşamadı. 23 sayı farkla mücadeleyi kazanan Türkiye, takım halinde de 18 asist yaptı.





Maçın en skoreri Semih Erden





Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında yapılan karşılaşmanın en skorer ismi Semih Erden oldu.





Maç boyunca 21 sayı üreten yıldız oyuncu, 11 ribaunt, 1 asist ve 4 top çalmayla takımına büyük katkı sağladı.





Milli takımda Kerem Gönlüm 20 sayı üretirken, maç boyunca 4 sayı bulan Emir Preldzic ise 6 asistle katkı yaptı.





Güzel hareketleriyle tribünleri coşturan Doğuş Balbay ise 7 sayısının yanı sıra 3 ribaunt, 1 asist ve 4 top çalmayla oynadı.





Forma giyen bütün oyuncular skora katkı sağladı





Çek Cumhuriyeti maçında forma giyen bütün oyuncular skora katkı sağladı.





İlk beşte başlayan oyuncular 38 sayı üretirken, kenardan gelen oyuncular 43 sayı buldu.





A Milli Takım, 59 serbest atışın 29'unu sayıya çevirerek yüzde 49,2'lik bir oran yakalarken, 2 sayılık atışlarda yüzde 55,6'lık (25/45) isabet sağladı. Boyalı alanda başarılı olan milliler, 14 adet üç sayılık atışın 4'ünü sayıya çevirerek yüzde 28,6 oran elde etti.







