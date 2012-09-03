En sert adli yıl mesajı

Bu yılki tören Ankara'nın en lüks beş yıldızlı otellerinden JW Marriott Otel’de saat 10.00'da başladı. Adli yılın açılış töreni için hazırlıklar sürerken, en sert mesaj YARSAV'dan geldi. YARSAV Başkanı Murat Arslan, yayınladığı mesajda, artık yüksek mahkemlerin kapısına "güvencesizdir" levhası asıldığını öne sürdü.

Farklı bir Genelkurmay başkanı portresi çizen Orgeneral Özel de törene katılacak. Devlet zirvesinin katılacağı tören öncesi otelde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

GÜL YOK ÇİÇEK VAR

Farklı bir Genelkurmay Başkanı portresi çizen Orgeneral Necdet Özel , uzun yıllar sonra adli yıl açılış törenine katılarak yargıya jest yaptı. Özel törene tam zamanında gelirken, TBMM Başkanı Cemil Çiçek on dakika geç kaldı. Tören 10.00 yerine 10.14'te başlayabildi. Yargıtay’ın ilk kez beş yıldızlı JW Mariott Otel’de yaptığı törene devlet zirvesi katılırken, iki muhalefet lideri de yoktu.

BAŞKAN İLK KEZ KONUŞTU

Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Yargıtay Başkanı sıfatıyla ilk kez yaptığı konuşmasına Ramazan Bayramı’nı kutlayıp, tedavi gördüğü için törene katılamayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e geçmiş olsun dileklerini sunarak, başladı. Alkan 27 sayfalık konuşmasında, yeni Anayasa mesajı verdi.





YARGISIZ İNFAZ YAPMAYIN

Yeni Yargıtay Başkanı Ali Alkan, ilk kez yaptığı adli yıl açılış konuşmasında, medyaya "yargısız infaz" uyarısında bulundu. Alkan, "Medya soruşturması ve kovuşturması devam eden konularda kamuoyu oluşturup yönlendirecek şekilde yayın yapmaktan ve en önemlisi de yargısız infazdan kaçınmalıdır. Yargı makamları da kamuyonunun haber alma hakkını yerine getrien medyaya ölçülü, yeterli ve sağlıklı bilgi akışını sağlamalıdır" dedi.

Alkan, erkler ayrılığı ilkesinin ve yargı denetiminin önemine dikkat çekerek," Denetimi ortadan kaldıran veya zayıflatan düzenlemeler yönetim üzerindeki gün ışığını engeller" dedi. "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum" diyerek konuşmasına başlayan Alkan'ın öteki mesajları şöyle:





Hakim günlük siyasetin etkisinden uzak olmalı

Hakim günlük siyasetin ve güncel tartıkşmaların etkisinden uzak olmalı ve taraflar üstü davranmalıdır. Hakimin Görüş ve inançlarından sıyrılarak karar vermesi de tarafsızlığının bir gereğidir. Hakim ve savcılarımızın unutmamalıdır ki, mesleğimizin saygınlığı öncelikle onu temsil edenler tarafından korunur ve güçlendirilir.

YARGIDA BEKLERKEN

Yargıdan kanunların ruhuna, sadece kanunlaştırma tarihinin konjoktründen değil aynı zamanda bu etkileşimin en merkezi noktasından bakması gerekir. YArgı dzeninin faaliyetlerinde de ehukuka aykırılıklar bulunabilir. Ancak bu hukuka aykırılıklar yasama ve yürütme işlemlerinde olduğu gibi başka bir erk tarafından düzeltilemez, yine tdereceğl yargı sisztemi içerisinde yargı tarafından kanun yolları kullanılarak düzeltilir.

YARGI ELEŞTİRİLİR AMA

Yargı düzeni elbette eleştiriye açıktır. Hatta demokratik toplumun sorgalayıcı geleşitirci araçlarından biri olarak eleştiriyii talep eder ve yararlı bulur. Ne var tki, özellikle siyasi kimlik taşıyan kurum temsilcilerinin yargıya ve yargıçlara yönelik hakarete aşağılamaya varan kabul edilemez ifade ve açıklamaları karşısında yargı kurumlarının sessiz kalması bu açıklamaların ahkılılğğını kabullenmesinden değil ortaya çıkacak polemiklerin yargının saygınılığı ile bağdaşmayacağı düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Yargı üzerinden siyasi söylem geliştirecek popülizmi yapılacak bir alan değildir"

İKTİDAR TAM KADRO MUHALEFET YOK

Törene Başbakan Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, başbakan yardımcısı Bülent Arınç, devlet bakanları Beşir Atalay, Ali Babacan katılırken, muhalefet liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli yoktu. Törene davet edilen BDP'den de katılım olmadığı belirtildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın yerine ise Başkanvekili Serruh Kaleli törene katıldı.

Meclis'te grubu bulunan BDP dahil 2 bin kişinin davet edildiği törene TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ve devlet zirvesi katılacak. Alkan, başkan sıfatıyla ilk kez konuşacağı ve adli yılın açılışını yapacağı için yargı adına vereceği mesajlar büyük önem taşıyor. TBMM Havuzlu Bahçe’de bu akşam saat 20.00’de yapılacağı duyurulan 2012-2013 adli yıl açılış kokteyli de terör olayları ve şehitler nedeniyle iptal edildi. Kokteyl geçen yıl da şehitler ve Somali'deki açlık nedeniyle iptal edildiği için adli yıl ikinci kez kokteylsiz açılmış olacak.

Bu yıl adli tatil 20 Temmuz 31 Ağustos arasında yapıldı. Adli tatilde, nöbetçi mahkemeler görev alırken, bu mahkemeler, tutuklusu bulunan veya acil nitelikteki davalara baktı. Terör ve organize suçlara ilişkin davalara bakmakla görevli mahkemeler de mesailerine devam etti.

Adli tatil sırasında, savcılık bürolarında görevli nöbetçi savcılar, çalışmalarını sürdürdü. Ancak, Danıştay, Yargıtay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi gibi yüksek yargı organlarında ise nöbetçi heyetler görev yaptı.

EN SERT ADLİ YIL MESAJI: YARGIYA"GÜVENCESİZDİR" LEVHASI ASILDI

Adli yılın açılış töreni için hazırlıklar sürerken, en sert mesaj YARSAV'dan geldi. YARSAV Başkanı Murat Arslan, yayınladığı mesajda, artık yüksek mahkemlerin kapısına "güvencesizdir" levhası asıldığını öne sürdü. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu sert şekilde eleştiren Arslan, şöyle dedi:

"HSYK imzalı atama kararnameleri ile coğrafi güvencenin kırıntısının dahi olmadığı daha da vurgulanmıştır. Yandaşlığı esas alan tayin tasarruflarıyla bir tarafta mağduriyet diğer tarafta piyangovari sürpriz terfilerle ötekileştirme-kutuplaşma artırılarak devam etmiştir. Bir yıl içinde yargı mensuplarının yarıdan fazlasının görev unvanları ve yerleri değiştirilmiş, adeta yargı alt üst edilmiştir. Bu gayretkeşlik kürsü ile sınırlı kalmayıp bileşik kaplarda da etkisini göstermiş; HSYK anlayış ve icraatından “ayak alan” Yargıtay ve Danıştay yönetimlerince, üyeler ve tetkik hakimlerinin görev yerleri re´sen değiştirilerek anılan Anayasal kurumlara da “Güvencesizdir” levhası asılmıştır."