En küçük PlayStation 3 sizlerle buluşuyor

1994 yılında piyasaya çıkan konsolun 2004 yılında üretimi dumuştu. Fakat çalışmalaırnı durdurmak istemeyen Sony kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle buluştu. 4 Şubat 2000 yılında Japonya'da, 3 Ağustos 2000'de Kuzey Amerika'da, 10 Eylül 2000'de Avrupa'da satışa sunulmuştu.

Sony Computer Entertainment tarafından üretilen ve geliştirilen PlayStation 2'nin ardından gelen PlayStation 3 sizlerle buluştu. 2006 yılından bugüne kadar gündemden düşmedi ve birbirinden farklı oyunlara ev sahipliği yaptı.

PS3 Slim ile birlikte gelişimini sürdüren Sony, Ekim 2009'dan itibaren 250 GB'lık modellerle birlikte raflardaki yerini aldı.

Japon teknoloji devi Sony, popüler oyun konsolu PlayStation 3’ün daha da küçültülmüş bir versiyonunu resmen duyurdu. Şu anki PlayStation 3’ten %20 daha küçük ve %25 daha hafif olduğu belirtilen ürün ilk olarak 2006’da çıkan modele göreyse %32 daha küçük ve %36 daha hafif. Süper İnce PlayStation 3’ün 250 ve 500 GB’lık versiyonları sunulacak. Ürün ilk olarak ABD’de 25 Eylül tarihinde piyasaya sürülecek. Ayrıca 500 GB’lık model ise Assassin’s Creed III hediyesi ile birlikte 30 Ekim’de şu an için açıklanmayan bir fiyatla sunulacak.