Galeriler Videolar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

En kısa mesafe 152 lira olacak

İstanbul’da okul servisi ücretlerine yüzde 9 zam gündemde. İTO Servis Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Erol Uyanık, maliyetlerdeki artış nedeniyle yüzde 9’luk zam talebinde bulunduklarını söyledi.

05 Eylül 2012 Çarşamba 09:45
En kısa mesafe 152 lira olacak

Okulların açılmasına az bir süre kala, velileri ‘servis ücretlerine zam gelecek mi’ endişesi sardı. Geçtiğimiz yıl en kısa mesafe için aylık 140 TL ödeyen veliler, bu yıl, servisçilerin yüzde 9’luk zam talebi kabul edilirse 152 TL ödeyecek. İstanbul’da 15 bin okul servis aracının 17 eylülden itibaren yollarda olacağını belirten İstanbul Ticaret Odası (İTO) Servis Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Erol Uyanık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği’ne yüzde 9’luk bir zam talebinde bulunduklarını söyledi. Geçen yıl ki maliyetlerle ayakta durmanın çok zor olduğunu belirten Uyanık, “Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar ortada. Biz Ticaret Odası olarak maliyet hesaplarını yapıp, buna uygun bir zam talebinde bulunduk. Sektörün ayakta kalabilmesi için, zammın yapılması şart görünüyor. Zammın kabul edilmesi  konusunda bize gelen net bir bilgi yok ama belediyenin onaylayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

4 milyon TL fark

İstanbul’da her gün 15 bin okul servisi aracı, yaklaşık 200 bin öğrenciyi okullarına getirip götürüyor. Geçen yılın fiyatlarına göre, bir öğrencinin ortalama servis ücreti masrafı aylık 230 TL’yi buluyor. Veliler bir okul döneminde, servislere yılda yaklaşık 46 milyon TL para harcarken, bu yıl rakam daha da artacak. Beklenen yüzde 9’luk zam kesinleşirse, İstanbullu velilerin servis harcamaları yılda 50 milyon TL’nin üzerine çıkacak. 2012-2013 eğitim öğretim yılı için ortalama yüzde 5 ila 12 arasında zam yapan özel okullardan sonra, servis ücretlerinin de artma ihtimali velileri endişelendiriyor. Ankara’da yeni okul dönemi için yüzde 7’lik zam yapılarak en yakın mesafe ücreti aylık 116 TL’ye çıkarken, İzmir’de ise zam oranı henüz netleşmedi. Uyanık, servis şirketlerinin en büyük problemlerinin araçlarını verimli kullanamamaları olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu: “İstanbul’da işçi servisleri 6’da, ilk ve orta öğretim servislerinin 7’de, lise servislerinin 8’de yola çıkması sağlanmalı. Eğer trafik akışını 4’e bölebilirsek trafikte yüzde 30 rahatlama olur.”

Zam kararı 1 hafta içinde netleşecek

İSTANBUL Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk ise, kendilerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yüzde 10’luk zam talebinde bulunduklarını söyledi. Öztürk, “Pazarlık sürecek ama buna yakın bir zam oranı çıkacaktır. İETT araçlarına, taksimetre ücretlerine zam yapılıyorsa, servis araçlarına da yapılmalı. 1 hafta içinde netleşir. Şu anda velilerden para alınmıyor. Veliler, ücret isteyen servisçilri dikkate almasın. Zam netleşince, ücretler netleşecek” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim