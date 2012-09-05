En kısa mesafe 152 lira olacak

Okulların açılmasına az bir süre kala, velileri ‘servis ücretlerine zam gelecek mi’ endişesi sardı. Geçtiğimiz yıl en kısa mesafe için aylık 140 TL ödeyen veliler, bu yıl, servisçilerin yüzde 9’luk zam talebi kabul edilirse 152 TL ödeyecek. İstanbul’da 15 bin okul servis aracının 17 eylülden itibaren yollarda olacağını belirten İstanbul Ticaret Odası (İTO) Servis Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Erol Uyanık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği’ne yüzde 9’luk bir zam talebinde bulunduklarını söyledi. Geçen yıl ki maliyetlerle ayakta durmanın çok zor olduğunu belirten Uyanık, “Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar ortada. Biz Ticaret Odası olarak maliyet hesaplarını yapıp, buna uygun bir zam talebinde bulunduk. Sektörün ayakta kalabilmesi için, zammın yapılması şart görünüyor. Zammın kabul edilmesi konusunda bize gelen net bir bilgi yok ama belediyenin onaylayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.



4 milyon TL fark



İstanbul’da her gün 15 bin okul servisi aracı, yaklaşık 200 bin öğrenciyi okullarına getirip götürüyor. Geçen yılın fiyatlarına göre, bir öğrencinin ortalama servis ücreti masrafı aylık 230 TL’yi buluyor. Veliler bir okul döneminde, servislere yılda yaklaşık 46 milyon TL para harcarken, bu yıl rakam daha da artacak. Beklenen yüzde 9’luk zam kesinleşirse, İstanbullu velilerin servis harcamaları yılda 50 milyon TL’nin üzerine çıkacak. 2012-2013 eğitim öğretim yılı için ortalama yüzde 5 ila 12 arasında zam yapan özel okullardan sonra, servis ücretlerinin de artma ihtimali velileri endişelendiriyor. Ankara’da yeni okul dönemi için yüzde 7’lik zam yapılarak en yakın mesafe ücreti aylık 116 TL’ye çıkarken, İzmir’de ise zam oranı henüz netleşmedi. Uyanık, servis şirketlerinin en büyük problemlerinin araçlarını verimli kullanamamaları olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu: “İstanbul’da işçi servisleri 6’da, ilk ve orta öğretim servislerinin 7’de, lise servislerinin 8’de yola çıkması sağlanmalı. Eğer trafik akışını 4’e bölebilirsek trafikte yüzde 30 rahatlama olur.”



Zam kararı 1 hafta içinde netleşecek



İSTANBUL Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk ise, kendilerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yüzde 10’luk zam talebinde bulunduklarını söyledi. Öztürk, “Pazarlık sürecek ama buna yakın bir zam oranı çıkacaktır. İETT araçlarına, taksimetre ücretlerine zam yapılıyorsa, servis araçlarına da yapılmalı. 1 hafta içinde netleşir. Şu anda velilerden para alınmıyor. Veliler, ücret isteyen servisçilri dikkate almasın. Zam netleşince, ücretler netleşecek” dedi.