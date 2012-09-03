En genç yılan bakıcısı

Avustralya’nın Victoria eyaletinde bulunan Ballarat Vahşi Parkı’nın iki kuşak sahibi olan aile şimdi en genç kuşağın sürüngenlerle olan macera dolu arkadaşlığına şahit oluyor.

Parkın sahibi Greg Parker’ın 2 yaşındaki oğlu Charlie 2,5 metre uzunluğundaki boğa yılanlarına bakıcılık yapıyor.

Babası parkta bulunan yılanlar ve timsahlarla korkusuzca oynayan Charlie’nin bu özelliğinin genetik olduğuna inanıyor.

Greg Parker İngiliz Daily Mail gazetesine konuşarak şunları söyledi:

“Charlie’nin hayvanlara karşı özel bir tutkusu var. Onu biz yönlendirmedik. Kendiliğinden onlara yaklaşmaya başladı.

Hayvanlara dokunurken nasıl davranacağını çok iyi biliyor. Bu genetik bir şey olmalı.”