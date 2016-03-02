En eski kara canlısı fosili 440 milyon yaşında

Bilim adamları, karada yaşayan en eski canlı fosilinin 440 milyon yaşında bir mantar türüne ait olduğunu belirledi.

BBC'nin haberine göre, Durham Üniversitesinde konuyla ilgili araştırma yapan ve mantarı analiz eden bilim adamı Dr. Martin Smith, buldukları fosilin "basit mantar" türüne ait olduğunu açıkladı.

Dr. Smith, yaptığı açıklamada, 440 milyon yaşındaki fosilin sadece karada ve yeraltında yaşayan canlı bir mantar olan "Tortotubus" türüne ait olduğunu belirtti.

Bu organizmanın hayatta olduğu dönemde yaşamın sadece okyanuslarla sınırlı olduğunu ifade eden Martin Smith, aynı dönemde karada henüz basit yosunların ve likenlerin ortaya çıktığını savundu.

Bilim adamları, erken dönem mantarlarının toprak oluşumuna ve çürüme sürecine katkı yaparak bitkilerin oluşumunun önünü açtığını düşünüyor. Mantarların azot ve oksijenin toprağa karışmasını sağlayarak, bitki ve hayvanların yeryüzünde tutunabilmesi için gerekli besin ve zengin toprağı oluşturma sürecini başlattığı belirtiliyor.