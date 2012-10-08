En düşük puanlı lider Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'de 7. haftayı lider durumda kapatan Galatasaray, lig tarihinin 3 puanlı sistemle oynanan bölümünde en az puanla zirvede yer alan ekip oldu.





Geride kalan 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan ve 14 puan toplayan Galatasaray, son iki maçında yitirdiği 5 puana karşın zirvedeki yerini korurken, 3 puanlı sistemin uygulanmaya başlandığı 1987-88 sezonundan itibaren 7. haftayı lider geçen takımlar arasında en az puan toplayan ekip konumuna geldi.





Ligde hiçbir takımın 7 maçın ardından 14 puanın üzerine çıkamaması, Spor Toto Süper Lig'in bu sezon ne kadar çekişmeli geçtiğinin de en önemli göstergesi olarak dikkati çekti.





En fazla puanı Fenerbahçe topladı





Lig tarihinin 3 puanlı sistemle oynanan sezonları içinde en iyi 7. hafta performansını 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe elde etti.





Sarı-lacivertli ekip, 2009-2010 sezonunda ligdeki ilk 7 maçını da kazanarak 21 puanı hanesine yazdırırken, bu performansı yakalayabilen başka bir ekip olmadı.





3 puanlı sistemde 7. hafta liderleri





Futbolda 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan itibaren 7. haftayı lider durumda geçen ekiplerin performansları şöyle oldu:





Sezon Lider O G B M A Y AV. Puan





2012-13 Galatasaray 7 4 2 1 16 9 7 14





2011-12 Fenerbahçe 7 5 2 0 12 5 7 17





2010-11 Bursaspor 7 6 1 0 11 1 10 19





2009-10 Fenerbahçe 7 7 0 0 14 3 11 21





2008-09 Beşiktaş 7 5 2 0 14 5 9 17





2007-08 Galatasaray 7 6 1 0 17 3 14 19





2006-07 Manisaspor 7 5 2 0 17 4 13 17





2005-06 Galatasaray 7 6 1 0 18 7 11 19





2004-05 Fenerbahçe 7 6 1 0 18 6 12 19





2003-04 Beşiktaş 7 6 1 0 19 5 14 19





2002-03 Galatasaray 7 5 1 1 15 10 5 16





2001-02 Galatasaray 7 6 1 0 17 6 11 19





2000-01 Galatasaray 7 5 1 1 20 5 15 16





1999-00 Galatasaray 7 5 1 1 15 6 9 16





1998-99 G.Birliği 7 6 0 1 17 9 8 18





1997-98 Fenerbahçe 7 6 0 1 17 4 13 18





1996-97 Trabzonspor 7 5 1 1 15 5 10 16





1995-96 Trabzonspor 7 5 2 0 16 4 12 17





1994-95 Galatasaray 7 6 1 0 21 6 15 19





1993-94 Kocaelispor 7 6 0 1 13 8 5 18





1992-93 Kocaelispor 7 6 0 1 23 7 16 18





1991-92 Beşiktaş 7 6 1 0 19 6 13 19





1990-91 Beşiktaş 7 5 2 0 14 5 9 17





1989-90 Fenerbahçe 7 6 0 1 14 4 10 18





1988-89 Galatasaray 7 5 1 1 22 7 15 16





1987-88 Galatasaray 7 6 1 0 21 6 15 19