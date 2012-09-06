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En çok ses getiren transfer Burak Yılmaz oldu

Futbol dünyasında 1. transfer dönemi tamamlanırken en çok Burak Yılmaz'ın transferinin ses getirdiği belirlendi.

06 Eylül 2012 Perşembe 11:15
En çok ses getiren transfer Burak Yılmaz oldu
2012 - 2013 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesiyle birlikte, Türkiye Süper Ligi'ndeki kulüplerin şimdiye kadar resmi imza attırdığı 400'den fazla futbolcu arasında, yazılı basında çıkan transfer haberleri içinde en çok Burak Yılmaz'ın adının yer aldığı ortaya çıktı.

Ulusal, bölgesel ve yerel iki bine yakın gazete ile derginin incelendiği Interpress'in raporunda, Galatasaray'ın Trabzonspor'dan transfer ettiği Burak Yılmaz'ın, üç aya yakın bir süre devam eden transfer dönemi boyunca, spor sayfalarında toplam 3.879 kez adından söz ettirerek ilk sırada yer aldığı belirlendi.

Transferde en çok gündeme gelen ikinci futbolcu ise toplam 3.699 haberle, Fenerbahçe'nin Liverpool'dan kadrosuna kattığı golcü futbolcu Dirk Kuyt oldu. Üçüncü sırada ise, Galatasaray'ın Kayserispor'dan uzun uğraşlar sonucunda renklerine bağladığı Nordin Amrabat'ın 3.284 haberle yer aldığı görüldü.

Transfer döneminde en çok konuşulan futbolcular sıralamasında Fenerbahçe'nin Juventus'tan transferi Milos Krasic 2.173 haberle dördüncü sırayı alırken, İspanyol Devi Real Madrid'ten Galatasaray'a transfer olan Hamit Altıntop hakkında yayınlanan 1.833 haberle beşinci sırayı aldı.

Yaptığı transferin en çok konuşulan futbolcuları sıralamasında 1.500 haberi aşarak ilk on sıra içinde yer alan diğer oyuncular ise; Umut Bulut, Felipe Melo, Sol Bamba, Scott Carson ve Julien Escude old
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